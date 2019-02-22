〈華新法說〉去年全年純益創新高 每股賺3.53元 擬配息1.2元

華新 (1605-TW) 今 (22) 日召開線上法說，並公布去年第 4 季與全年財報，由於第 4 季不鏽鋼業務獲利受擠壓，使單季稅後純益創近 6 季新低、達 12.61 億元，季減 56.32％，年減 22.05%，每股純益 0.37 元。全年稅後純益 117.57 億元，年增 79.22%，創新高，每股純益 3.53 元。華新董事會並通過每股擬配息 1.2 元，殖利率逾 6.5%。

華新去年第 4 季合併營收 434.3 億元，季減 4.34%，毛利率 3.9%，季減 1 個百分點，年減 2 個百分點，營益率 1.36%，季減 0.19 個百分點，年減 1.93 個百分點；稅後純益 12.61 億元，季減 56.32％，年減 22.05%，每股純益 0.37 元。

華新去年合併營收 1909.15 億元，年增 13.78%，毛利率 8.35%，年增 1.2 個百分點，營益率 5.78%，年減 1.07 個百分點；稅後純益 117.57 億元，年增 79.22%，每股純益 3.53 元。

線纜部門方面，華新指出，去年銅線材業務產能近滿載，獲利穩定，但中國銅條同業不斷開出產能，市場競爭激烈，透過提升產品品質，維持穩定獲利。線纜業務部分，因有一次性基礎建設收益集中在去年第 2 季認列，使獲利表現較高。

不鏽鋼部門方面，華新表示，去年第 4 季受到中國提高條類產品出口退稅率，外銷市場競爭激烈，獲利大幅受到擠壓，加上印尼與中國競爭者陸續開出產能，使不鏽鋼市場長期整體供需波動加劇。

整體而言，華新表示，去年下半年起受到不鏽鋼市場供需變化波動加劇，影響不鏽鋼事業獲利表現，但銷量仍年增 7%；商貿地產業務方面，認列 AB 地塊第一期辦公樓產品與 D 地住宅產品第二期獲利，加上轉投資華新科收益增加，使全年獲利創新高。

華新董事會今日並通過每股擬配發 1.2 元現金股利，若以今日收盤價 18.4 元計算，殖利率逾 6.5%。華新指出，由於未實現損益與轉投資公司股價波動影響約 20 億元，因此現金股利配發金額，略低於市場預期。