電商市況漸入佳境 富邦媒6月營收創今年以來高點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-10 20:30

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國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 今 (10) 日公布 6 月合併營收達 92.25 億元，月增 6.86%，年減 3.5%，仍創下今年以來單月高點，累計上半年合併營收 524.36 億元，年減收斂至 2.05%。

富邦媒6月營收創今年以來新高。(鉅亨網資料照)

富邦媒表示，儘管整體零售消費市場仍受不確定性影響，但 618 年中慶促銷，有效推升夏季相關銷售，冷氣、電扇等涼夏家電買氣回溫，防曬和保濕商品的需求同步成長。

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此外，Switch 2 持續話題發酵，相關遊戲片與周邊商品銷售年增達 7 倍，預期隨著暑假旺季啟動，電玩遊戲品類動能續揚。

momo 觀察，今年 618 檔期除傳統熱銷品類外，站上實用型和應變型商品銷售明顯成長，反映消費者對近期生活情境變化的回應，數據顯示，防災救難包年增超過 30 倍，戶外摺疊用品和登山裝備年增逾 5 倍，便攜式儲電設備等蓄電商品有近 6 倍成長。

富邦媒指出，除了價格誘因外，商品能否對應實際生活情境，也成為促銷期間的重要選購考量。

除電商業務穩健成長，mo 店 + 平台展現強勁動能，富邦媒表示，隨著多家大型品牌商家陸續進駐，轉換率和客單價同步提升， mo 店 + 成長曲線顯示出平台化策略已逐步發揮效益。