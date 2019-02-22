【華冠投顧】臨界反壓區，高檔震盪勢在必行。

臺北時間上周四淩晨 03：00，美聯儲公佈一月份貨幣政策會議紀要。官員們普遍認同在今年結束縮表，但是否會再度的升息？則仍有待商榷。之前，美聯儲展現鴿派立場時，曾表示未來將保持『耐心』。 依此觀之，似乎美聯儲的決策者們，也不如外界所想像的那麼的偏鴿派！

而週四數據，美國 2 月 Markit 製造業 PMI 初值，值為 53.7 低於預期值 55.0 與前值 54.9；加上，美國 12 月耐用品訂單月率，值為 1.2% 遠低於預期值 1.8%。疲弱的經濟數據，使得近二個月上揚的美股順勢拉回，今日，台股也呈現高檔震盪整理。下週屆臨 228 長假之前僅三個交易日，台股或有大回檔之機。而若出現回檔，可藉機壓低撿便宜。依據技術面觀之，目前來到大反壓區；因此，投資人在操作上仍須以謹慎心態視之。選股可擇優由基本面切入，加上技術面位居低位區之標的，買、賣這些標的相對風險低，贏率高。如此條件之標的仍有很多，如 4306 炎洲、1316 上曜等等。

中、美貿易問題迄今仍未解，市場靜待川習會的到來，才可望有個眉目，持續關注其後續發展。

另外，上周川普收到了有關進口汽車將對美國構成威脅的報告。因而，川普或將對日本、歐盟徵收高汽車關稅。這下子，可能又將提升市場的擔憂情緒了！持續關注其後續發展。

目前，美股三大指數仍維持於高位區整理。依據技術型態觀之，已經連續上揚近二個月的道瓊指數，目前已進入上方反壓區，預期隨時將有反轉之機。03 道瓊，續觀測下方初步支撐關卡 25300-25006 之區間，此關若遭摜破，則下行力道增強。

另外，03 加權，後市續觀注下方 10090-10035 之初步區間，觀察其支撐力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

依據型態，底部已具初步完成之雛形，後市軌跡推演詳見下圖。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師