台股盤中—股王隻手撐盤無力 指數失守10300點

受美股震盪拉回影響，亞股今 (22) 日普遍回跌，台股拉回幅度相對有限，早盤電子三雄同步走弱，加上台塑四寶僅台塑、台化力拚站穩平盤之上，金融族群也未能走揚，拖累指數失守 10300 點大關，甚至一度跌破 10270 點，惟盤中股王大立光由黑翻紅，帶動指數跌幅收斂，向上往 10290 點靠攏，預估今日成交量約 1200 億元。

台股今日開盤下跌 10.51 點，以 10309.02 點開出，盤中最高點為 10309.83 點，最低為 10269.95 點；櫃買市場今日股價開高走低，以 137.29 點開出，盤中最高來到 137.68 點，最低點為 137.02 點。

蘋概三雄方面，台積電今日股價走疲，盤中下跌約 0.6%、來到 235 元；大立光早盤開低後，盤中由黑翻紅，並一路向上走揚，漲幅逾 1.3%、來到 4205 元；鴻海今日股價同樣表現弱勢，盤中下跌約 0.41%、來到 73.5 元。

記憶體族群今日表現強勢，旺宏盤中強攻漲停，宇瞻漲幅逾 3%，華邦電上漲超過 2.6%，南亞科也有超過 1% 的漲幅，威剛與宜鼎也站穩平盤之上。

被動元件族群方面，智寶強漲 6％，立隆電、華新科漲幅逾 1.5%，信昌電、蜜望實、日電貿、大毅、奇力新也站穩平盤之上。

從上市族群表現來看，以汽車族群最強勢、漲幅超過 2.3%，其次為漲幅 0.5% 的食品指數，表現最弱勢的則為下跌 1.6% 的油燃指數；上櫃指數方面，表現最強勢的為資服指數，上漲超過 0.5%，最弱勢的為電子設備指數。

國泰證期分析師蔡明翰分析，台股拉回幅度相對有限，顯示下檔具明顯支撐，整體市場氛圍仍維持樂觀，市場信心正向看待，多頭格局仍未改變，後續期待美中貿易戰協議是否釋出利多結果，台股盤面結構較為強勢，也可望因此出現走升。

值得留意的是，蔡明翰指出，目前盤面族群輪動速度快，昨日強勢的族群，今日卻呈現拉回，可待震盪拉回後低接，且需留意追高風險。