〈鉅亨看世界〉熱門科技面面觀

科技不斷突破，AI 應用領域不斷拓展，隨著 5G 這座萬物相連的橋已進入最後開通階段，許多科技新詞被市場熱烈討論。以下介紹幾個市場關注度高的科技新詞：

圖: AFP

AIoT

AIoT 意指人工智慧 + 物聯網。目前 AI 技術逐漸成熟，加上物聯網蓬勃發展，因此把兩者結合滲透到民眾生活與產業之中。目前在市場看到最佳的 AIoT 範例就是智慧音箱、智慧城市，及無人車等三類型。

以智慧音箱為例，AI 語音助理學習消費者的使用模式，或是接受指令，對家中的家電或電氣設備進行操作。當然目前市面上的智慧音箱還未完全能做到理想化境界，但 AIoT 已經開始漸漸滲透至你我生活之間。

圖: AFP

邊緣運算

過去的雲端運算是利用雲端直接控制各項終端產品如汽車、電燈、手機、電腦、家電。現在在雲端與下游終端產品間加一道程序，而這道程序就是邊緣運算。為何需要加入這一道程序，其實就像是打棒球，有先發、中繼、後援投手分層負責的道理一樣，目的就是讓資料或訊息處理更有效率，且及時。

邊緣運算具備以下幾個優勢，能夠以接近即時地速度處理資料，消除在頻寬有限的環境下上傳原始資料的負擔，及消除雲端資料中心處理資料的壓力，也可降低對雲端的依賴性。

不過，邊緣運算並不能代替雲端計算，因為雲端運算儲存空間和運算能力強大。對於大規模且複雜的數據處理來說，雲端運算有存在的必要性。因此邊緣運算與雲端運算不是相互替代，而是優勢互補。

圖: 英特爾官網

量子運算

量子運算與傳統運算方式有所不同，簡單來說傳統電腦位元「只能」為 0 或 1，而量子位元是可以「同時」為 0 和 1，因此量子位元運算能力比傳統運算方式更強大，且量子電腦能進行大量資料的平行運算。

不過，量子運算也有其問題，如果問題過於簡單，它提供答案可能不是最佳解，可能是第二佳，甚至是第三佳的解決方案。因此如果要計算出最佳解答，可能會比傳統電腦計算更耗時。但如果針對「特定」問題時，量子運算確實比傳統電腦更快。

圖片來源：Metawave

V2X

V2X 是 Vehicle to Everything 的縮寫，意指汽車對一切訊息的交換。大家都希望未來的交通是零事故、零排放、零擁塞。而作為下一代車聯網的核心技術，V2X 使用無線通信、傳感偵測等技術，收集車輛、道路、環境等訊息，透過車與車 (V2V)、車與路 (V2I)、車與人 (V2P)、車與雲 (V2N) 等訊息互換和共享，使車和基礎設施之間形成一個互相合作及配合的世界，達到智慧交通管理、車輛智慧化控制，及智慧動態訊息服務的生態圈。

圖：E+H 提供

數位孿生 (Digital Twin)

數位孿生一詞主要是因應工業 4.0 的時代而生，簡單來說就是在工廠設備中加上傳感器，再由傳感器傳送資料至電腦或雲端，最後在虛擬空間中仿造一個相同的工廠模型，用戶可以直接在電腦中觀察設備運作的情況。

而在未來，現實生活中的各種事物，都可以利用數位孿生技術來進行複製，大至整座城市，小至樂高模型等。若是利用在工業領域，透過數位孿生的使用，將大幅推動產品在設計、生產、維護等環節的變革。

圖：統一超提供

無感支付

「無感支付」可以說是去年在中國最熱門的應用概念。其意涵就是在用戶沒任何感覺之下，微信或支付寶就已經透過臉部辨識、刷胳膊、車牌辨識等方式，幫用戶付錢。

而目前中國已有部份城市將此應用體現在公路與停車上，如杭州有 1 萬個道路停車位無感支付正式上線、雲南高速公路「ETC＋無感支付」也正式推出、上海虹橋機場無人商店實現隨拿隨走的「無感支付」。

