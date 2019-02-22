中國外交部：5G技術是大家的 欲替華為解套

下周世界移動通信大會 (MWC) 將在巴塞隆納召開，5G 技術將成為會議焦點話題之一。昨 (21) 日，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，中國將與世界各國加強包含 5G 通訊技術在內的科技交流與合作。

而目前歐美部份國家對於華為的產品和設備存有安全隱憂，已開始研擬將其排除在 5G 核心網路建設之外。對此，耿爽表示，5G 技術不是某個或某幾個國家所獨有。它的產業鏈、供應鏈、價值鏈散布全球，無法利用人為政策剝離，否則將有損自由經濟的市場機制，也破壞非歧視的國際規則。

他並指出，在全球化時代，沒有任何一個國家可以脫離世界獨自發展，也沒有哪項科技技術的開發與應用能排除與外界的合作。中國將繼續秉持共商共建共享原則，齊聚各方共同把握新一波科技革命所帶來的發展機會。

圖: AFP

華為在歐洲危機解除!?

近期華為事件似乎又有新的變化，在英國國家網路安全中心負責人 Ciaran Martin 於 2 月 20 日表示，根據目前與華為合作的經驗，已經制定測試 5G 安全性的框架。他也表示，對華為來說，目前的監管制度可以說是全球最嚴苛的。

此外，他手下的官員表示，已經發現華為在「安全性和工程技術方面很差」，意味英國已找到解決華為設備可能帶來的國家安全性問題。而相關的監管制度可以提供給歐盟各國，或是五眼聯盟成員參考。

同時，德國《商報》也引述消息人士指出，德國政府基本上不會滿足美國的要求，原則上不會禁止華為參與 5G 競標，且德國為加強網路安全標準而修改的法律也不是針對中國而來。

德、英兩大國近期接連表態，暗示華為在歐洲的業務似乎有轉寰機會。