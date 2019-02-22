美股盤後 – 經濟數據疲弱 能源、電信服務與醫療保健一片血海

週四 (21 日) 多項新出爐的經濟數據疲弱令美股呈壓，醫療保健股下跌，道瓊結束連三日漲勢，美中貿易談判仍然備受矚目。

週四 (21 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 0.40% 或 103.81 點，收 25850.63 點。

那斯達克指數下跌 0.39%，或 29.36 點，收 7459.71 點。

標普指數下跌 0.35%，或 9.82 點，收 2774.88 點。

費城半導體指數下跌 0.74%，或 10.03 點，收 1350.25 點。

標普 11 個板塊僅 4 個板塊上揚，能源、電信服務與醫療保健一片血海，資訊科技、公用事業與日常消費品小幅收高。

標普各大板塊示意圖。(圖：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 全面走低，蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.56%；臉書 (FB-US) 下跌 1.59%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.55%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.16%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.82%。

半導體類股下跌，Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.75%；美光 (MU-US) 下跌 0.61%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.19%；Intel (INTC-US) 上漲 0.04%。

銀行股亦收跌，美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.41%；高盛 (GS-US) 下跌 1.15%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.50%；摩根大通 (JPM-US) 下跌。

台股 ADR 全面走低。友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.65%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.05%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.52%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.35%；聯電 ADR (UMC-US) 持平。

個股消息，新秀籃球明星錫安威廉姆森 (Zion Williamson) 在比賽中不慎滑倒，腳上 Nike 運動鞋立即開口笑，引發各界對 Nike 球鞋品質的質疑，Nike (NKE-US) 股價下挫 1.05%。

新秀籃球明星錫安威廉姆森 (Zion Williamson) 在比賽中不慎滑倒，腳上 Nike 運動鞋立即開口笑。(圖：Adam Schefter 推特)

由於《消費者報告》不再青睞特斯拉，該公司股價應聲下跌，跌幅達 3.74%，收每股 291.23 美元，該股較 12 月 7 日高點 379.49 美元下跌逾 20%，陷入技術性熊市。

華爾街分析

美國商務部公布的美國 12 月耐用品訂單低於預期，費城 Fed 公布 2 月製造業指數大幅下降至 - 4.1，降至 2016 年 5 月以來最低，美國 1 月成屋銷售下降創三年低點，皆顯示經濟衰退風險正在提升。

紐約梅隆 (BNY Mellon) 旗下 Lockwood Advisors 投資長 Matt Forester 表示：「很明顯，目前的資料比我想的要弱得多，包括今天公布的大量資料。分析師們正在觀望，看這是否只是全球資料的暫時放緩。」

紐約 SlateStone Wealth LLC 首席投資策略師兼高級投資組合經理 Robert Pavlik 說：「費城 Fed 製造業指數和耐用品數據不穩定，表明美國經濟正在放緩，總體而言，它表明經濟不像 2018 年夏天那麼強勁。」

週四 (21 日) 美中部長級貿易談判登場，美中貿易談判代表正針對最複雜的中國結構性改革問題，起草 6 項備忘錄，內容涉及強迫技轉、網路竊密、智慧財產權、服務、外匯、農業，以及非關稅貿易障礙等議題。

PIMCO 投資長 Mark Kiesel 疾呼：「現在是減持投資組合風險的時候了，尤其是從美股轉投高優質債券的時候。」

Kiesel 解釋：「由於美國債務不斷增加、與中國關係緊張以及全球經濟增長放緩，這些令人不安的因素可能會導致波動率指數 (VIX) 在經歷了一段平靜期後飆高。」