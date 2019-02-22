〈財報〉愛奇藝營收大增 虧損仍巨大 會員收入成亮點

中國最大的視頻網站之一愛奇藝 (IQ-US) 週四 (21 日) 發布財報，儘管第 4 季獲利及營收均超過分析師預期，但受困內容和研發等方面的持續投入，公司淨虧損依然有所增加。

愛奇藝週四交易時間上漲 0.7%，財報發布後盤後小跌 0.7% 後，又逐步轉升，在 22.85 美元附近交易。

(圖表取自 Google)

財報關鍵數字

財報顯示，2018 財年愛奇藝總營收為人民幣 250 億元，年增 52%，其中第 4 季營收為人民幣 70 億元，年增 55%。

愛奇藝第 4 季淨虧損為人民幣 35 億元，2017 年同期為 6124 萬，愛奇藝最近 3 季的淨虧損在持續擴大，主因是在內容和研發等方面的持續投入。愛奇藝第 4 季運營虧損人民幣 33 億元，運營利潤率為 - 47%，全年運營虧損人民幣 83 億元。

在第 4 季度末，愛奇藝的訂閱會員規模達到 8740 萬，付費會員占比達到 98.5%。愛奇藝全年淨增訂閱會員 3660 萬，訂閱會員規模年增 72%。

2018 年第四季度，會員服務收入為人民幣 32 億元，年增 76%。全年會員服務營收為人民幣 106 億元，較 2017 年增長 72% 。

2018 年愛奇藝在研發領域持續加大投入。第 4 季研發費用支出人民幣 6.075 億元，年增 67％，全年研發投入總計人民幣 20 億元，較 2017 年增長 57％。

在會員業務穩步增長之外，愛奇藝「蘋果園」模式下內容生態業務收入翻倍成為新亮點。第 4 季「其他收入」達到人民幣 11 億元，年增 129%，占總營收的比值達到 16%。全年其他收入達到人民幣 29 億元，與 2017 年相比增長 105%。

此外，今年以來愛奇藝股價表現突出，已經累計上漲達到 46.6%。

公司看好持續增長

儘管愛奇藝損失擴大，但比起分析師預估的每股 (ADS) 73 美分的損失，最終相當於每股 (ADS) 70 美分，優於預期。根據 FactSet 彙編數據，分析師預計在 2019 財年第 1 季，愛奇藝可望轉虧為盈，獲每股 63 美分收益。

愛奇藝 CFO 王曉東表示，會員業務繼續成為推動愛奇藝增長的主要動力，同時愛奇藝進一步拓展營收多元化。從長遠考慮，對優質內容的投入將使公司獲得長期增長。

愛奇藝創辦人、董事兼執行長龔宇博士表示，公司第 4 季仍穩健增長，並以全年超過 8700 萬訂閱會員的優勢收官。2019 年有信心在會員服務收入持續增長的帶動下，實現公司業務的全面增長。我們持續將戰略重點放在原創優質內容生產，同時繼續推進技術創新、培育生態系統以充分釋放優質內容的巨大 IP 價值。