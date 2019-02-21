【豐銀投顧】行情無須庸人自擾，撐死膽大嚇死膽小

◆盤勢分析

才二個月前，當時的聖誕節期間被稱為是「史上最慘的聖誕節行情要。當時全球股市天天都在跌，誰會想到今天台股是天天上漲的盤？但這是不能預料到的事嗎？筆者常建議，與其每天盯著技術分析，倒不如盯著政治人物說了什麼。當全球股市在低點時，只有川普一個人告訴你當時是最佳買點，只是你會信嗎？筆者一再說了，資金的力量大於一切，去年 11 月底聯準會的態度就轉為鴿派了，而中國大量的「放水」，二大經濟國所驅動出來的出來的資金力量，可不是用什麼技術分析能夠分析的出來的。資金的力量每年總會發動一、二次。不管是資金流入或是資金流出，這個力量一旦發動，就不是用技術分析能衡量的了。

現在的行情幾乎是停不下來，這個情況根本不需要多想，中美貿易談判，人民幣匯率本來就是重點，現在人民幣不准跌下來，就等於今年亞股的風險大大降低，而美元有點弱但又不會太弱的狀態，是最有利於股市發展的。而台幣、韓闤短線走勢幾乎沒有變化，也可以說是穩定，這樣的氣氛比較適合小型股的發展，至於大型股雖然不致於有什麼表現，但至少也不會重挫，因此近期的盤並不是適合操作指數的盤，而是個股群魔亂舞的時刻，指數則先緩緩再操作。股票可以做就

之前我們提起過幾檔股票，到今天其實都還有不錯的表現。例如 3019 亞光、6269 台郡、5469 瀚宇博、2344 華邦電、2454 聯發科… 等，都是這一陣子我們選給大家的標的。而前天提到的「神秘資安股」，這三天的走勢尚可說是平穩，今天也創下了短期的新高。這一檔其實就是 3029 的零壹。今年元月的營收就比過去 2 年任何一個月都高，這還是在旺季還沒到的時候，未來股價應該能有不錯的表現。總之，這二週的行情只要相信多頭、敢看多的人，每個人都能賺到錢。只有還在悲觀的人跟膽小的人賺不到甚至倒賠錢，這真是得不償失。資金行情來了，本來就不須要做過度的分析，一切交給行情自行導航就可以了，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師