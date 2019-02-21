〈美中貿易談判〉摩根士丹利：市場對貿易談判前景太樂觀

根據《彭博社》報導，摩根士丹利財富管理 (Morgan Stanley Wealth Management) 報告顯示，市場對美中貿易磋商的前景，似乎過於樂觀。

摩根士丹利分析師 Scott Helfstein 於最新報告中寫道，即使美中貿易談判的風險並未排除，部分容易受貿易消息影響的資產，其隱含波動率，仍持續下降。

報告稱，貿易談判的不確定性仍在，但黃豆、半導體，以及標普 500 指數的隱含波動率，還是處在數個月低點，由此可見，「市場對貿易談判前景，太過樂觀。」

報告認為，雖然貿易談判的風險不甚明顯，但正持續加劇。

美中兩國本週於華府，進行第 7 輪貿易磋商，2 月 19 日為副部長級會談，21 至 22 日，則為部長級會談；美國總統川普日前表示，貿易談判進展順利，原定 3 月 1 日的截止期限，並非「魔術之日」(magic date)，任何事都可能發生；外界解讀，川普的說法，似乎暗示他有意延長貿易戰休兵期。

據傳，美方在談判過程中要求中國承諾，不讓人民幣貶值；對此，中國外交部昨 (20) 日回應，中國是負責任的大國，不搞競爭性貨幣貶值。

中國外交部並強調，中國不會把人民幣匯率，當作應對貿易爭端的工具，希望美國尊重市場規律與客觀事實，不要把匯率問題政治化。