亞太區網速差異最大 台灣繁忙時段網速降幅全球首位

隨著移動通訊產業的發展，網速波動成為全球備受關注的問題。OpenSignal 全球行動網路報告指出，亞太地區的下載表現為全球差異最大的地區，除了國家間的速度一致性差距極大，台灣在繁忙時段的網速，更以和平均網速相差 9.3 Mbps 的大幅落差創下全球記錄。

OpenSignal 指出，現今的 4G 網路速度會因為受到線路的擁擠，在一天之中出現巨大的波動，5G 的出現除了帶來速度的變革外，其所能提供的速度一致性更需要被關注。

OpenSignal 表示，新一代的服務器與應用程序不僅需要網路快速，更需要維持穩定速度。雖然現今 5G 的關注多半集中在速度上的提高，但穩定網速所帶來的好處可能更為重要。

根據 OpenSignal 分析，速度穩定前幾名的名單大多集中 4G 建設完善的亞洲與歐洲國家，顯見 4G 網路高度發達國家的網速往往比其他國家更具一致性。

聚焦亞洲市場，OpenSignal 表示，亞太地區的網速一致性測量差異極大，韓國與新加坡平均下載速度分別為 47.1 Mbps 和 45.4 Mbps，兩者的優異表現大幅領現印度 (6.5 Mbps)、泰國 (8.2 Mbps)、印尼 (8.6 Mbps)、柬埔寨 (8.6 Mbps) 以及菲律賓 (9.4 Mbps) 等國家東南亞國家。

從一天最不繁忙的時段來看，韓國、新加坡與澳大利亞的 4G 網路皆能提供超過 50 Mbps 的下載速度，其中以韓國和新加坡提供的速度一致性最為穩定，能全天提供超過 40 Mbps 的速度。

以網速波動來看，一天中速度波動最大的國家為台灣 (19.5 Mbps) 和柬埔寨 (19.4 Mbps)。然而，台灣用戶ˋ體驗的 4G 平均下載速度卻比柬埔寨高出近 20 Mbps，且最不繁忙時段的下載速度比最繁忙時的速度高出 6 倍。

從一天最繁忙時段中網速最慢前 10 名國家來看，有 6 個國家出自於亞太地區。根據統計，當網路最擁擠時，印度與柬埔寨皆以 3.7 Mbps 列居全球最慢。另一方面，計算繁忙時段中網速降幅時發現，台灣以和平均網速相差 9.3 Mbps 的大幅落差創下全球記錄。