找工作看這 三大類職缺需求快速成長

《遠見》與 104 人力銀行合作，進行「5+2 產業職缺及薪資大調查」，其中「物聯網」、「智慧製造」以及「生物醫學」為工作機會最多、成長最快的三大產業。《遠見》也針對台灣上市櫃公司進行「企業最愛大學評價調查」，今年分別由成功大學和台灣大學蟬聯冠亞軍，其中成大連續 5 年登上企業愛用寶座。

《遠見》與 104 人力銀行合作，首度針對政府「5+2 產業」，設定相關產業關鍵字，分析其中開創的工作機會與薪資表現。結果顯示以物聯網和智慧製造領域工作數量成長幅度最高，兩者呈現 6 年跳升 7 倍的驚人漲幅，其中又以軟體設計和研發徵才為主，顯見台灣科技業和製造業因轉型而生的大量需求。

分析 2018 年物聯網相關職缺內容，「軟體 / 工程類人員」占比高達 46.2%，開出 3605 個職缺，其次是「工程研發類人員」，占比 11.5%，兩者相加逼近 5 成 8。平均薪資為 68575 元，相較主計總處統計大學以上學歷平均薪資 30K~32K，高出一倍之多，屬於高薪族。

至於智慧製造職缺，以「軟體 / 技術類人員」占比 40.4% 位居第一，其次是「工程研發類人員」，占 10.8%，第三為「操作 / 技術類人員」，占 9.2%，合計超過 6 成，平均薪資為 61618 元。《遠見》表示，展望 2019 年，物聯網與智慧製造仍會是搶手職缺。

新農業則為「5+2 產業」中職缺數最少、薪資最低的領域，一年的人力需求仍未達 500 人，儘管職缺數翻倍卻未能帶動人力需求大幅成長，平均薪資為 46700 元，落居最後一名。

另外，《遠見》針對台灣上市櫃公司進行「企業最愛大學評價調查」，揭示台灣企業主選用新鮮人時的考量與偏好。今年依然由成功大學和台灣大學蟬聯冠亞軍，其中成大更是創下《遠見》企業最愛大學調查五連霸。台北科技大學則從第 6 名跳升至第 3 名。

今年前 10 名的部分，私立大學就占了 3 所，分別為排名 8~10 名的中原大學、淡江大學，以及輔仁大學。擴大到 20 名則再列 5 所，，包括元智大學、逢甲大學、龍華科技大學、東吳大學和東海大學，顯示出近年來私立大學在企業評價中持續進步，和各私校不斷結盟分享資源有著密切關係。

各領域的企業最愛排行，由政治大學奪下人文、法政、商管領域三冠王；觀光休閒由高雄餐旅大學奪冠；數理化由台灣大學拿下；工程和設計則是成功大學評價最高，另外社會人文則由長期被認為是工科名校的成功大學，打敗東吳、淡江、師大等人社領域名校。