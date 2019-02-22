面對美中貿易戰 商總賴正鎰：是台灣重返亞洲四小龍之首的好時機

全國商業總會理事長賴正鎰今 (22) 日表示，肥咖條款加上美中貿易戰，使海外投資與台商加速返台，是台灣重回亞洲四小龍之首的好時機，他並說，自己已感受到「拚經濟」的巨大能量，呼籲政府要有更宏觀的創新戰略與政策，吸引海內外企業加速投資台灣。

賴正鎰點出商總對政府提出的五大建言，包括鬆綁法令，盤點工業區，降低稅率來吸引更多投資；以核養綠，核能備而不用，穩定供電才能讓企業安心投資；在九二共識下，兩岸維持和平穩定與經貿交流，保障台商權益；加速規劃五大觀光特區，大搶國際會展與醫美觀光財；擴大內需建設，加速培養高階管理人才。

賴正鎰表示，受惠各國實施肥咖條款、中美貿易戰延燒等因素，不少台商都帶著海外資金回流，在台尋找投資標的，正是台灣經濟脫胎換骨的好時機。

賴正鎰指出，據經濟部投審會統計，去年外資來台投資為 114.4 億美元，陸資來台投資為 2.3 億美元，合計金額雖較前年增加 38.91 億美元，但相較鄰近國家招商情況，台灣招商引資還有很大努力空間。

供電議題方面，賴正鎰也表示，經濟部日前公布能源相關公投評估結果，拍板核電廠不延役、核四不重啟，台灣若要拚經濟，就要維持穩定供電，讓企業能放心投資，應採用「以核養綠」，讓核能備而不用，並加速發展綠能。

針對兩岸議題，賴正鎰呼籲，總統蔡英文應把「九二共識」闡述的更清楚，在九二共識下，持續推動兩岸交流與穩定和平發展，尤其 CPTPP 今年已經生效，台灣外銷將面臨更嚴峻的考驗，兩岸應該要盡速簽訂服貿、貨貿協議，才能穩定經貿往來。

此外，賴正鎰指出，據國際貨幣基金組織公布資料，去年台灣人均所得為 2 萬 5534 美元，原本排名第三的韓國，則為 3 萬 1000 美元，兩者相差 6500 美元，台灣人均所得在亞洲四小龍中已敬陪末座，絕不能再用小確幸過日子了。