【華冠投顧】拉指數，類股輪動

盤勢分析

今天大盤以上漲 47 點坐收，量能稍微委縮在 153 億，在昨天大漲之後今天權值股仍然強勢，對大盤是件好事，盤面上強勢的股票以低價低期為主，強勢股輪到光學族群，日前漲高的股票目前做修正，尤其以高價股修正的較多。

台積電強勢，上漲２元，這對整體盤勢會是好事，因為台積電是台股明燈，只要台積電持穩，大盤重挫的可能性就不高。

但是目前盤勢輪動很快，今天大漲的股票，隔天可能就拉回，或是當天留下上引線，所以對個股千萬別追高，靜待股價拉回。

歐爸對股票的看法依然沒變，業績才是股價推動的主要力量，像去年被動元件的上漲大家通稱漲價概念股，但去年大漲的時候，是有配合業績的。

類股表現

大盤從低點上漲將近千點，大盤驚驚漲造成，這一波反彈個股輪漲，新手套高點，老手套反彈，所以千萬別亂追。

好的股票要有業績配合，要經過整理，所以這一波歐爸以反彈視之，東追西跑的是賺不到錢的。

今天的強勢股集中在光學類股，這些都是低基期補漲，也是以反彈視之，漲多的股票可以先行獲利了解，除了? 股外，指標高檔一定會修正，目前市場都很樂觀，但不可能全市場的股票指標都在高點。

耐心是操做修練之一。

歐爸還是認為三月才會是業績股的表現，現在只是反應跌深反彈，真正的強勢股現在應該已經呈現多頭排列，大家靜待二月份的業績公佈，找出真正的成長股。

華冠投顧 江志明分析師

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