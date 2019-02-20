【華冠投顧】關鍵決勝點 帶您切入起漲前

今天是 108 年 2 月 20 日，上市大盤收在 101272 漲 120 點 成交量 1320 億，上櫃收在 137 點 漲 0.7 點 成交量 400 億。股王大立光今天收在 4095 漲 115 元，權值王台積電收在 234.5 元漲 5.5 元，人氣王國巨收在 373 漲 5 元 ；依照大盤結構面來說，能否再度推升指數應該是看國巨能否攻克 400 元。今天是 2 月台指期結算，跟我們預期相同多頭獲勝拉高結算。台股穩步推升驚驚漲的格局不變，接下來就是做出更漂亮的摩台指結算行情，加下來的時間會讓更多低基期的大型股有所表現 。今天指數再度創近期新高，唯獨是成交量不足去年尾的 1700 億，以量價關係來看~ 多方會將持續寸步走漲的態勢，控盤的題材將由王者型股票轉到高現金殖利率題材大型股。

持股追蹤: 昇陽半 (8028)，前日開盤快速下跌，我認為這是洗盤。近兩日走勢完全沒有跌破我們買進的價位，今天帶量拉出代下影線的小紅棒。預估投信法人的連續賣超將會在 46.8 元被突破後，轉變為買盤加碼買回。這些空頭回補力道將會是昇陽科突破 50 元整數關卡的助漲燃料。

潛力新股推薦: 創意 (3443) 台積電集團的績優生，所有 IC 設計的上游 IP 智財公司。去年因為比特幣重挫造成該公司在 AI 業務的大幅萎縮。里昂證券於創意 法說會前開槍，將投資評等由「買進」降至「賣出」，推測未來 12 個月合理股價也從 285 腰斬至 140 元，著眼加密貨幣挖礦貢獻營收程度，將從 2018 年的兩成以上，2019 年幾乎歸零，對獲利造成極大衝擊。

但是去年稅後盈餘 9.88 億元，年增 15.6%，每股盈餘 7.37 元，獲利創下歷史新高。在 AI 相關人力配置上，創意一直在增加人力，已接單來說，約三分之一到四分之一和 AI 相關，目前 AI 相關的案子有 11 件，其中有 4 件是大客戶，也包括一件是 7 奈米製程的，整個案子的周期約 6~8 季，去年 AI 佔創意營收貢獻約 7%，今年預估落在 10%，2020 年會是有比較明顯的貢獻，另外，5G 產品也已經開始，是和 AI 相關。

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3443 創意的技術面走勢: 包含了操盤作單基礎的四大要素。量、價、勢、心。

股價近期在週、月與季移動平均線之上持續盤整，今天漲停板挑戰半年線，以形態學來看：長達 4 個月整理期間本日結束，股價帶量跳空突破下降趨勢線；漲停鎖死後一價到底無據半年線反壓，這是最霸氣的強多走勢，這將是直接挑戰年線反壓 (260 元) 的直接攻擊波。

再看型態與盤整格局解析，這是盤底的信號無虞。

華冠投顧 分析師 黃炯烈

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