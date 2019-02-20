【華冠投顧】盤後分析：拉高結算，台股再創新高

劉彥良 分析師

台積電 (2330) 釋出今年共配發現金股利 10 元 (包含今年首季盈餘分配 2 元) 消息，吸引外資買盤回籠，股價大漲 5.5 元收在全場最高 234.5 元，也帶動台指期拉高結算，終場大漲 120 點同樣收全場最高並來到 10272.46 點，恰恰越過去年 10/11 帶量長黑 k 棒高點 10272.04 點。

由於目前半年線仍扣抵高檔，加上去年 10/11 的套牢量高達 2058 億元，故今日外資刻意拉高後，接下來幾天就要小心漲多拉回，不過外資的偏多心態不會就此改變，故盤勢沒有轉空之疑慮。

世界移動通訊大會 (MWC) 下週登場，概念股上攻表態，像是摺疊手機題材的明基材 (8215) 和達邁 (3645) 再創新高，就連軟板上游玻纖紗 / 布的建榮 (5340) 和德宏 (5475) 也轉強攻上漲停。此外前波漲多休息的 5G 概念股，今天包括華星光 (4979)、聯鈞(3450) 和聯亞 (3081) 都攻上漲停。在下周開展前，題材可望持續發酵，投資朋友可多作留意。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。