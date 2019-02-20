離岸人民幣開盤走升 創逾兩周新高

今 (20) 日人民幣兌美元中間價連續第二日調升，今日調升 84 個基準點，報 6.7558，前一交易日為 6.7642。
離岸人民幣兌美元，截至 10 點最新數據，突破 6.74、6.73 兩道關卡，最高一度升至 6.7295，目前漲幅較昨夜收盤升值逾 150 點，創下逾兩周來新高。
在岸人民幣兌美元於昨 (19) 日 23:30 收盤報價 6.7600 元，較周一（18 日）升值 75 個基準點。今 (20) 日截至 10 點，在岸人民幣兌美元來到 6.7335 價位，升值 265 個基準點。
美元指數則連續第四個交易日下跌，周二美元指數下跌 0.27%，收在 96.5205。
消息面
新華社報導稱，應美方邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴將訪問華盛頓，於 2 月 21 日至 22 日與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行第七次中美經貿磋商。
分析面
興業研究表示，美元指數短期內難以突破目前震盪區間，若全球風險偏好改善將有利於非美貨幣走勢。而近期外資持續流入中國市場將對人民幣形成支撐。
中金所研究院則表示，本周由於中國將公布的經濟數據不多，加上之前美元指數連續兩周升值，已來到壓力區間，預估本周美元指數回檔機率大。