〈理財〉小額布局高價股行情 權證市場見投資人搶進這8檔

紅盤日以來國內外仍有各種不確定因素，近來股市經常上演單日行情，要在這種激烈走勢中擴大獲利槓桿，以權證進行投資就是熱門選擇，可觀察到，投資人積極透過權證參與高價股行情，今日盤中前 10 大認購權證熱門標的，就有 8 檔是高居百元俱樂部內。

今日開盤不到 2 個小時，前 10 大熱門認購標的包括創意 (3443-TW)、玉晶光 (3406-TW)、大江 (8436-TW)、TPK-KY(3673-TW) 和台積電 (2330-TW) 認購成交值均突破 5000 萬元。

而華新科 (2492-TW)、上銀 (2049-TW)、鴻海 (2317-TW)、國巨 (2327-TW) 和聯發科 (2454-TW) 也在 4000 萬元左右水準。

整體來看，前 10 大熱門認購標的已有多達 8 檔成交值超越昨日成交量能。

富邦證券金融市場部資深副總經理吳仁傑指出，由於權證最大損失即是投入的資金，相對風險可控，適合運用在市場震盪時操作，但也提醒投資人，除了篩選權證本身的客觀條件，例如價內外程度及距到期日遠近，更關鍵的就是，權證的波動率是否能維持穩定。

也就是說，權證波動率調降會吃掉權證應有的獲利。

吳仁傑提醒，因權證具有到期日，時間價值會隨時間消逝，若走勢不如預期，執行停損是必要原則，切忌加碼攤平，投資人應清楚了解權證商品特性及相關風險。