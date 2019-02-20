超預期！馬斯克：今年特斯拉產量上看50萬輛

特斯拉 (TSLA-US) 首席執行長馬斯克 (Elon Musk) 週二 (19 日) 表示，預估今年特斯拉將生產出 50 萬輛電動車，對比 2011 年特斯拉連一輛車都造不出來，暗示目前特斯拉的量產能力已有了長足進步。

而馬斯克所提的「特斯拉今年產能估達 50 萬輛」此一水準，是大幅超出此前 1 月底特斯拉 Q4 財報發布會上，特斯拉所估的全年產出 36 萬輛至 40 萬輛車，這比 2018 年特斯拉交車量還要高出約 45% 至 65%。

特斯拉產能擴充，估計主要來自於上海廠已經動工，大幅加速特斯拉產能增漲，此前 1 月特斯拉在上海舉行了一條龍生産電動車和電池的新工廠動工儀式，估計該產線年産即能達 50 萬輛規模，以應對今年 2 月份特斯拉開始在中國和歐洲 Model 3 的交車時間表，

圖片來源：Elon Musk

特斯拉的下一個課題：需求「再刺激」？

從馬斯克的論述來看，今年特斯拉電動車產量似可望超過特斯拉內部初估的全年產出 36 萬輛至 40 萬輛，那麼特斯拉在交車部分的供給端問題，即見到顯著緩解，市場人士認為，那麼特斯拉現在的下一個課題，就是還需要再「刺激需求」更上層樓。

特斯拉近日已更新 Model S/X 產品線，推出更便宜的軟體限制版電池配置選擇，為消費者提供另一選擇，同時特斯拉亦在加強推銷廉價版電動車系，如基本 3.5 萬美元版本的 Model 3，雖然 Model 3 尚未實行交車，但可以感受到特斯拉正努力走向更為大眾化的市場。

而另一方面特斯拉除了在「殺價搶市占」之外，特斯拉也正準備進攻「租賃市場」。

據外媒引述知情人士表示，特斯拉已在本週向內部員工發了一封電子郵件，表示員工可以在未來二週之內租借 Model 3，特斯拉發言人證實了這一項消息，但是推出租借 Model 3 的時間則是尚未確定。

市場人士分析，估計特斯拉的租賃計劃將優先在美上市，而這估將成為刺激特斯拉需求的一大動能，一旦 Model 3 在市場上推出，有更多人得以租借，那麼相信特斯拉 Model 3 的市場需求將會更高。

事實上進攻「租賃市場」的想法，此前馬斯克即在 Q4 的財報發布會上提過，馬斯克當時表示，進攻「租賃市場」確實是拉高需求的辦法，但是可能會傷害特斯拉的財務結構，2019 年特斯拉可能進軍「租賃市場」，但長期無法確認。