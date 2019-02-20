馬斯克：特斯拉今年底能全自動駕駛 明年底睡著開車也行

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 預期，今年年底之前，特斯拉就會具備所有製造無需駕駛員車輛的技術。

馬斯克與投資公司在與 ARK Invest 的 Cathie Wood 和 Tasha Keeney 的播客節目上談到，特斯拉的自動駕駛車輔助系統 Autopilot 因其功能的複雜性，加上一些高調的車禍事件，受到社會大眾正負面的關注。

「我想我們今年將具備完整的全自動駕駛技術，意味著這車可以在停車場找到你、接你然後一路帶你到目的地而不用人力介入，而且我很確定這件事，這不是個問號。」

這與馬斯克先前在特斯拉 (TSLA-US) 發布第四季財報的法說會上說法一致。

「然而，大眾可能會把這擴大解讀成該系統可以 100% 準確操作，完全連看都不用看，但事實並非如此。」

此外，哪一項技術能快點讓顧客感受到，這取決於監管單位允許的內容，但在 2 年內，該技術應該就能讓汽車完全不必配置駕駛員。

「至於我們什麼時候會認為，基本上車上的人睡著都可以安全行駛，直到目的地醒來，我猜可能是明年年底，我想到時候就可以達到那種程度的安全了。」

特斯拉沒有立即回應置評請求。

ARK Invest 持有特斯拉股權約 8%，該公司以曾經喊出特斯拉可以漲至每股 4000 美元而聲名大噪。