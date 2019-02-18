專注解決特斯拉和SpaceX燃眉之急 馬斯克證實退出OpenAI

特斯拉 CEO、億萬富翁馬斯克 (Elon Musk) 在推特上證實，由於對組織發展方向的分歧，決定退出人工智慧 (AI) 研究組織 OpenAI，希望專注解決旗下特斯拉 (TSLA-US) 和 SpaceX 面臨的大量且難解的工程、製造問題。

OpenAI 是由馬斯克和美國著名加速器企業 Y Combinator 總裁 Sam Altman 於 2015 年年底共同發起創立的，目標是建立一個開放式組織來研究人工智慧技術，專注於人工智慧安全和道德規範。

OpenAI 日前宣布全新打造的 AI 模型 GPT2，將暫時關閉，由於在寫作上的表現太好，為了避免垃圾郵件和假新聞的潛在惡意及濫用，將花更多的時間來討論可能產生的效應。

馬斯克因利益迴避，退出 OpenAI 董事會，轉任顧問，他在推文中證實，已經有一年多未「密切參與」OpenAI，退出是因為特斯拉正在和 OpenAI 競爭同一批招募的人才。

除了進行人才競爭的利益迴避外，馬斯克在推文中並直言，其個人並不認同 OpenAI 團隊某些想做的事，綜合這些事，認為最好還是好聚好散。

2014 年衛報曾報導，馬斯克警告人工智能對人類造成的生存威脅，人類憑藉人工智慧，正在名喚惡魔。他傾向於在國家和國際層建立監管監督，以確保人類不會做一些愚蠢的事。

事實上，馬斯克正忙得不可開交，處理著旗下電動汽車特斯拉和太空探索技術公司 SpaceX 的問題。

據 CCN 報導，SpaceX 公司在 2019 年 1 月已裁減了 6000 名員工中的 10%，以削減成本並優化運營。

同時，馬斯克旗下的特斯拉正面臨戴姆勒、大眾、通用、福特等大型汽車公司的追趕，這些公司都在擴大電動汽車的研發力度。