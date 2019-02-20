評級調整逆勢而行 打掃機器人iRobot股價繼續漲

在股價飆升超過目標價後，華爾街分析師周二 (19 日) 將打掃機器人商 iRobot (IRBT-US) 股票評級下調至「中性」。然而，這並不阻礙其股價，使 iRobot 股票周二再次上漲 0.94% 至 120.51 美元。

iRobot 股價趨勢圖

Canaccord Genuity 分析師 Jed Dorsheimer 稱他對 iRobot 股票的估值持著疑問及擔憂的顧慮，將 iRobot 股票評級從「買入」下調至「持有」，並將其目標價格從 115 美元降至 114 美元。

作為 Roomba 吸塵器和其他家用機器人的製造商，iRobot 自 2 月 6 日報告了優於預期的第四季度財報，使股價飆升。它還在 1 月 30 日宣布將推出一台機器割草機。

除 Roomba 掃地機器人外，iRobot 還生產 Braava 落地式拖地機器人，和 Mirra 泳池清潔機器人。

Dorsheimer 表示，他喜歡 iRobot 在智能家居市場中的地位，尤其是 Roomba i7 這款產品的優勢。不過，他擔心美國政府對中國製造的產品徵收關稅會影響公司業務，而 iRobot 公司高層則表示，他們打算通過提高產品價格來吸收關稅影響。

iRobot 對於物聯網投資非常積極。認爲其掃地機器人的家庭地圖數據有助於更廣泛的物聯網應用，但 Dorsheimer 補充，目前尚不清楚公司打算如將其網路功能進行貨幣化，「我們看到上述觀點使估值標準變得更加嚴苛」。

Dorsheimer 認為，投資人可能對 iRobot 的機器割草機 Terra 給予過多期望，認爲股價早已反應了此正面消息。

在給客戶的一份報告中 Dorsheimer 說道，「雖然 Terra 令人興奮，無疑的是，還需要幾年衡量才得以確認產品的成功，而 iRobot 的新產品發布歷史顯示，不是全部的產品都受大衆所喜愛。與 Roomba 和 Braava 相比，Terra 屬完全不同的通路，我們認為客戶獲取的成本可能高於 Roomba 和 Braava。因此，我們認為支持發布和升級的行銷支出略帶風險」。