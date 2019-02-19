通關時間倍增 中國貿易商停止進口澳洲煤炭

據外電報導，由於澳洲煤炭通關中國的時間翻倍，中國煤炭貿易商和買家已經停止向澳洲訂購煤炭及焦煤，導致澳洲煤價大幅下跌。

知情人士表示，通關通常需要 5 到 20 天，但是現在可能長達 45 天，且只有來自澳洲的貨物受到影響。中澳關係似乎每況愈下，中國官方尚未表達任何回應。據統計，中國是澳洲煤炭最大的買家。

「我們已停止從澳洲訂購煤炭，因為不知道該限制將持續多久。」一家上海貿易公司的經理表示。該公司通常每月購買約 40 萬噸的澳州煤炭。

一位國際貿易商也證實了這樣的延誤。他表示：「是的，中國港口正在阻止所有來自澳洲的運輸，我的客戶現在改購買來自印尼、俄羅斯的煤炭。」印尼和俄羅斯地區煤炭的需求因此上升，以彌補澳洲供應的空缺。

目前尚不清楚為何中國加強對澳洲進口產品的檢查，但最近幾個月因網路安全和中國對太平洋島國影響力等原因造成中澳關係緊張。去年 8 月，澳洲當局以國家安全為由，禁止華為和中興通訊參與該國 5G 網路建設。

全球最大位於澳洲東岸的煤炭输出港口 Newcastle terminal 的煤炭現貨價格自 2018 年 8 月以來下跌高過 25%，中國對煤炭的進口在差不多時間開始下滑。據 Refinitiv 數據顯示，1 月澳洲對中國出口的煤炭量較 12 月下跌 30%，來到 1819 萬噸，2 月份訂單則約 1278 萬噸。

中國在過去也曾限制煤炭進口，以打擊空氣汙染並支持國內煤礦需求。在 2017 年，由於雜質含量高、能源效率低，印尼煤炭進口受到中國限制進口。