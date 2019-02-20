【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美股盤後：美中新一輪貿易談判於華盛頓展開，川普週二再度於推特發文，表示雙方在許多方面取得重大進展，並暗示願意延後 3/1 的談判期限，美股受到激勵逆轉早盤跌勢， Wal-Mart 財報表現亮眼，股價大漲逾 2% 領漲道瓊指數，不過尾盤 FED 紐約分行行長 Williams 暗示將在一段時間內繼續縮減資產負債表規模，美股因此回吐部分漲幅。

台股觀點：受到中美貿易談判轉為樂觀，帶動台股延續多頭氣勢，加上大立光、鴻海等大型股撐盤，中型股裡面的智原及玉晶光，也受到市場對於今年業績升溫之期待出現漲停，整體而言台股在市場對於貿易談判樂觀及強勢類股撐盤下，維持上漲格局，終場上漲 0.07%；從市場變化來看，各國央行態度轉鴿，減緩國際資金移動的壓力，短線投資氛圍仍有利市場，目前市場焦點仍在本週移師華盛頓的美中貿易談判，預期將是決定首季股市行情能否持續回升的關鍵，若美中雙方談判取得具體進展，美方可能延長休兵期；另外，美國商務部呈交涉及汽車業新關稅的報告後，川普是否會在歐盟開啟關稅新戰場，也是需注意的焦點。

關注焦點：

1) 華府美中貿易談判進展

2) 2/20FOMC 會議記錄

3) 2/21 美國耐久財訂單。

◆以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

