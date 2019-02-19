【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美股盤後：週一美股因為華盛頓日休市，整體市場交易因此相對清淡，投資人聚焦接下來將於華盛頓繼續的美中貿易談判，在上週大漲後市場傾向維持謹慎樂觀心態，同時，也關注 ECB 是否推出新的定向長期再融資操作，主要股指維持高檔震盪，不過英國脫歐的延宕，以及美國商務部對汽車業的新關稅報告，則為市場提供潛在的不確定性。

台股觀點：在美中貿易談判樂觀預期下，週一亞股全面追隨美股上週五漲勢，台股今日電子三雄台積電、大立光及鴻海均有 1% 的漲幅，帶動蘋概股同步攻高，雖然水泥及汽車產業表現不佳，不過台塑化及工具機雙雄領漲傳產類股，收盤加權指數上漲 0.8% 站上半年線，外資於期現貨合計買超 66 億；從市場變化來看，各國央行態度轉鴿，減緩國際資金移動的壓力，短線投資氛圍仍有利市場，目前市場焦點仍在本週移師華盛頓的美中貿易談判，預期將是決定首季股市行情能否持續回升的關鍵，若美中雙方談判取得具體進展，美方可能延長休兵期；另外，美國商務部呈交涉及汽車業新關稅的報告後，川普是否會在歐盟開啟關稅新戰場，也是需注意的焦點。

關注焦點：

1) 華府美中貿易談判進展

2) 2/20FOMC 會議記錄

3) 2/21 美國耐久財訂單。

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