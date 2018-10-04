澳洲官方預測：未來2年鐵礦砂出口升、價格跌

澳洲工業部首席經濟學家辦公室週三 (3 日) 表示，預期未來兩年澳洲的焦煤與鐵礦砂出口將增長，但價格將下跌。

該辦公室 3 日公布最新一季的資源與能源報告，預測顯示，由於全球焦煤價格疲弱，焦煤的營收將在本財年下跌 3.8% 至 360 億澳元 (250 億美元)。截至 6 月 30 日為止的前一財年，已實現收益為 380 億澳元 (370 億美元)。

在最新報告中，官方將焦煤 2018 年的合約價格預測上調至每噸 201 美元，比前一季預測的每噸 197.60 美元高出 2%。然而，目前價格仍遠低於 2017 年的每噸 215 美元，且官方預測價格在 2019 年與 2020 年將進一步走跌。

焦煤日線走勢圖 圖片來源：Sina

報告指出，由於預期來自中國的需求將下滑，已經全球供應增加，焦煤 (冶金煤)2019 年的價格將從今年的每噸 197 美元下滑至 157 美元，2020 年將走跌至每噸 145 美元。另一方面，澳洲官方認為，來自印度的需求增長強勁。



生產增長

今年 4 月至 6 月，礦產資源探勘費用為 4500 萬澳元，季增 24%，年增高達 74%，為 2015 年以來高點，此外，官方指出，預計今年會重啟數個閒置的礦山。

澳洲礦商 QCoal 新啟用的 Byerwen 礦山、斯坦莫爾煤炭公司的 Isaac Plains East 礦場的擴建以及英美資源集團的生產力改善，預計都將對生產增長前景提供支持。此外，彭布羅克資源公司的 Olive Downs 項目，預計在 2020 年下半年加入產出行列。



儘管生產前景看好，但該辦公室將 2018 年冶金煤出口預測下調至 1.8 億噸，較 6 月的數據 1.89 億噸低上 5%。此外，官方將 2019 年和 2020 年的出口預測，分別下調 1% 至 1.98 億噸和 1.99 億噸，2017 年的出口總量為 1.73 億噸。

鐵礦砂

鐵礦砂部分，該辦公室僅對出口量和價格預測進行微調。官方預期 2018 年的澳洲鐵礦砂出口將為 8.58 億噸，2019 年與 2020 年出口量分別為 8.80 億噸和 8.91 億噸。

該辦公室指出，力拓集團 (Rio Tinto) 和必和必拓公司兩家公司試圖達成其長期生產目標，皆進行礦井更換，產量和生產效率預計可提升。



2018 年，澳洲鐵礦砂離岸價格 (FOB) 預計降至每噸 59.10 美元，低於 6 月的價格每噸 59.40 美元，2019 年預期上漲 1% 至至每噸 50.70 美元，2020 年則可能降至每噸 49 美元，2017 年的價格平均為每噸 65.60 美元。