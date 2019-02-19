〈分析〉中國釋太陽能2019年產業政策草案 裝機量可望止跌回穩？

昨 (18) 日，中國國家新能源局召集太陽能相關企業舉行座談會，就 2019 年太陽能發電建設管理徵詢業界意見。

與會中中國新能源局釋出太陽能管理草案，與過去的政策較大的差別在於，這項草案首先由中國財政部確認補貼規模，發改委確定補貼電價的區間、中國能源局確定競價上網方式，而最終發展規模將由市場決定。

意味著中國政府補貼規模將結合市場競爭情況，補貼力道越低，政府核准的新增裝機規模就越大，也象徵中國政府將淡出那隻「看不見的手」，減少市場干預。

未來中國政府將以補貼額度訂出裝機量。雖然在正式文件中未提到實際金額，但業內人士表示，中國財政部在口頭上已給出人民幣 30 億元的補貼上限要求，而這項金額符合市場預期，

根據統計，截至去年底，每年中國政府補貼太陽能產業超過人民幣 800 億元，補貼金額巨大，連帶影響太陽能裝機速度。而這次補貼規格大幅減少，勢必換得較大的裝機許可。

此外，為了保障太陽能發電廠的電價，這次草案內容提出簽訂長期固定電價合約模式 (不低於 20 年)，因此就算無法得到補貼的發電項目，也不必擔心電價下調的問題。

同時，未來太陽能項目將實行分類管理。針對需要補貼的太陽能項目，中國政府將分太陽能扶貧項目、戶用太陽能項目、普通太陽能電站項目、工商業分布式太陽能項目，及其他示範項目等五大類。除了頭兩項由中國政府特別訂定相關規則外，其它均依照市場競爭情況來配置。

圖: 中國能源局。分布式裝機比重逐年提升。

由於中國政府針對太陽能產業發展持續採取支持的態度，今年中國太陽能裝機量有機會較去年成長。

圖: 中國能源局。

此外，中國政府釋出太陽能產業相關草案，代表正式版將在近期公布，而新的機制一旦落實，太陽能相關話題有機會成另一個市場焦點。

若以產業集中度較高的太陽能玻璃產業來看，目前中國前五大生產太陽能玻璃廠有信義光能 (0968.HK)、福萊特玻璃 (6865.HK)、中國建築材料 (3323.HK)、金信太陽能玻璃、彩虹新能源 (00438.HK)。截至去年上半年，而前五大的市占率高達 72%，壟斷太陽能玻璃產業。

圖: 信義光能。

至於，其它相關類股走勢也值得觀察。下圖整理出在中港美掛牌的相關類股：