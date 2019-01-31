聯合再生與韋能能源簽MOU 雙方3年內攜手開發200-300MW太陽能電廠

太陽能廠聯合再生能源 (3576-TW) 今 (31) 日宣布，與亞太地區規模最大的民營再生能源公司韋能能源，共同簽訂規模約 200 至 300MW(百萬瓦)的電廠建設合作備忘錄，雙方將攜手開發太陽能電廠，總金額約新台幣 100 至 150 億元，預計 3 年內完成。

韋能能源為全球知名的私募基金 Global Infrastructure Partner (GIP) 的項目公司，在亞太地區有 18 個辦事處，擁有 43 個營運項目，總裝置容量達 1.3GW(十億瓦)，施工中的案場達 0.7GW，開發中的項目超過 9GW。

聯合再生能源董事長洪傳獻表示，聯合再生以傑出的系統開發團隊及模組設計能力，為此合作案提供專業的開發建設及資產管理服務，雙方合作項目為開發建設數項太陽能電廠案，規劃建置規模約 200 至 300MW，總金額約新台幣 100 至 150 億元，預計 3 年內完成。



洪傳獻表示，聯合再生能源模組產品在台灣模組市占率超過 5 成，近年來進一步擴大國內外太陽能系統開發，藉由國內累積的經驗，積極推展海外大型電廠系統之開發業務，創造全球系統終端出海口，並立下中長期目標，期許在 10 年內建置 6GW 太陽能光電系統項目。



韋能能源執行長 Nitin Apte 表示，從 2015 年 10 月起，韋能能源於台灣營運與開發中太陽能案場超過 20 個項目，總計超過 1.4GW 發電量，長期也規畫在台灣投資再生能源標的。