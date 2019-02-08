〈觀察〉太陽能市況回溫添利多 今年國內裝置量可望創高

太陽能產業歷經去年中國六一新政的衝擊，產業跌落谷底，但去年 11 月起，市況開始回溫，市場也看好今年將逐步好轉，全球太陽能需求可望再創高，而日前經濟部也公布今年太陽光電躉購費率後，降幅較預告費率大幅縮減，又為產業再添一利多，今年國內太陽能產業熱絡發展可期。

太陽能產業去年受到六一新政影響，市場需求走弱、價格大幅下挫，產業低迷近半年後，去年 11 月傳出市況轉佳消息，主流單晶高效 PERC 電池產品需求開始轉強，帶動報價大漲逾 1 成，廠商產能利用率也獲拉升，從去年 12 月至今，電池報價表現依舊持穩。

市場看好，受惠政策鼓勵與供應鏈價格持續下降，預期今年太陽能市場展望將優於去年，包括中國、歐洲與美國市場需求都可望持續成長，全球太陽能需求量有機會重回 100GW(十億瓦) 以上規模，甚至上看 111GW，再次創下新高紀錄，帶動太陽能產業由谷底回溫。

回到國內市場來看，去年 11 月公布的今年度再生能源躉購費率預告草案時，太陽光電費率降幅達到 12.15％，當時引發太陽能業者不滿，紛紛表示無法接受，並憂心會對今年太陽能產業帶來需求弱化的影響。

不過，根據經濟部日前公布的最終定案費率中，降幅已較預告費率大幅縮減，原先為影響國內太陽能市場今年裝置量的最大變因，轉變為激勵產業發展的一大利多。業者普遍看好，市場將開始動起來，預期今年國內太陽能產業將隨之熱絡發展，裝置量甚至可望創新高。

在電池報價開始走揚，且全球太陽能裝置量將持續上升，國內裝置量也可望寫下新紀錄的趨勢帶動下，太陽能產業的市況回溫跡象，似乎越趨明朗，正式向去年的谷底告別。