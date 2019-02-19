中國消費力下滑 經濟學家：這種擔憂過頭了

中國汽車工業協會 (CAAM) 最新數據顯示，1 月汽車銷售量年減 15.8%，連續第 7 個月走跌；該消息加劇了市場對中國消費力下滑的擔憂，不過，經濟學家認為，這種情緒，似乎「過頭了」。

CAAM 助理秘書長徐海東表示，中國經濟成長趨緩，導致消費疲弱，1 月汽車銷售量持續下滑，尚無好轉跡象，2 月銷量恐續跌。

對於上述現象，英國研究機構牛津經濟公司 (Oxford Economics) 經濟學家 Tianjie He 於報告中指出，雖然汽車銷售表現不佳，但中國消費者在醫療保健、休閒旅遊等領域的開銷，持續增加，已達總消費額的一半以上。

Tianjie He 舉例，2018 年，都會區家庭在醫療保健上的支出占比，從 2017 年的 9%，增至 15.1%。

Tianjie He 稱，撇開汽車銷售不談，中國零售業表現，尚屬良好，擔心中國消費者因經濟成長趨緩而勒緊荷包，似乎太過誇張，「若只看見車市需求下滑的情形，可能會 (擔憂) 過頭。」

花旗駐香港首席中國經濟學家 Liu Li-Gang 在接受 CNBC 採訪時說，北京當局可能會針對車市，提出消費刺激措施，「一旦市場情緒趨於穩定，消費者自然樂於繼續消費。」

Liu Li-Gang 強調，中國無論儲蓄率或可支配收入比率，在 G20 國家當中，都名列前茅，整體消費力，仍有提升空間。

值得注意的是，中國商務部市場運行司副司長王斌上週表示，2019 年，中國經濟發展過程中長期累積的矛盾和風險，會更加明顯，消費市場持續承壓，「消費成長仍可能進一步放緩」。

但王斌當時也說，中國擁有 14 億人口的市場，潛力大、韌性強、活力足、成長性好，「這是我們保持長期穩定發展的最大優勢」。