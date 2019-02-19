〈灣區經濟出爐〉一文看懂「粵港澳大灣區規劃綱要」重點總整理

「粵港澳大灣區規劃綱要」在千呼萬喚中於昨 (18) 日，由中國國務院正式對外發布。這是中國經濟發展進程中另一個重要的里程碑，也針對粵港澳大灣區的戰略定位、發展目標、空間布局等方面作了全面規劃。

週二 (19 日) 陸股應聲開高，其中粵港澳大灣區概念股開盤更是全線走高，深天地 A(000023-CN) 連續 3 支漲停，穗恒運 A (000531-CN) 、高樂股份 (002348-CN)、智慧松德 (300173-CN)、珠江實業 (600684-CN) 等，近 30 檔廣東板塊個股也衝上漲停。

粵港澳大灣區將瞄準 5 大戰略定位，即充滿活力的世界級城市群、具有全球影響力的國際科技創新中心、「一帶一路」建設的重要支撐、中國與港澳深度合作示範區、宜居宜業宜遊的優質生活圈。

圖：龍光地產官網。

以下為「綱要」重要看點：

焦點一：金融面



「綱要」提出將大灣區建設成國際金融樞紐，計劃性推動金融市場互聯互通，並發揮香港在金融產業的領頭角色，鞏固和提升香港國際金融中心地位，打造服務「一帶一路」建設的融資平台。

圖: 鉅亨網。

廣州方面則是將建設出一個現代金融服務體系，成立區域性私募股權交易市場，建設產權、大宗商品區域交易中心，提升國際化水準。深圳則是以深圳證券交易所為核心，加速推動金融開放創新。

同時，計劃將澳門打造成中國 - 葡語國家金融服務平台，建立出口信用保險制度，建設成為葡語國家人民幣清算中心。

此外，未來將逐步擴大大灣區內人民幣跨境使用規模和範圍。大灣區內的銀行機構可依照相關規定開展跨境人民幣拆借、人民幣即、遠期外匯交易業務，以及與人民幣相關衍生品業務。大灣區內的企業可依規定跨境發行人民幣債券。

焦點二：科技創新面

「綱要」中提到要推動建設「廣州 - 深圳 - 香港 - 澳門」科技創新走廊，並支持人才、資本、資訊、技術等創新要素跨區流動，共建粵港澳大灣區大數據中心和國際化創新平台。

此外，「綱要」提出依托區域性股權交易市場，建設科技創新金融服務平台，展開知識產權證券化試點。

焦點三：智慧網路面

「綱要」提到將在粵港澳建構新一代通訊基礎設施，建設智慧城市群，及提升網路安全。推動擴大粵港澳網路頻寬基礎建設，全面布局 IPv6 次世代互聯網，並推動骨幹網、城域網、接入網、互聯網數據中心和支撐系統的 IPv6 升級改造。未來也將降低，甚至取消粵港澳手機長途和漫遊費。

焦點四：投資面

「綱要」提出將持續改善滬港通、深港通和債券通。支持符合條件的港澳銀行、保險機構在深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴設立營運據點。此外，將推動投資便利化，落實中國與香港、澳門 CEPA 協議，推動對港澳在金融、教育、法律、航運、物流、鐵路運輸、電信、中醫藥、建築及相關工程等領域實施特別開放措施。

未來將進一步取消或放寬對港澳投資者的資格要求、持股比例、行業准入等限制，在廣東為港澳投資者和相關從業人員提供一站式服務。

圖：百度百科

焦點五：灣區內合作平台

「綱要」提出將升級深圳前海深港現代服務業合作區功能，拓展離岸帳戶功能，借鑒上海自貿試驗區自由貿易帳戶體系，並進一步擴展前海發展空間。

此外，將打造廣州南沙粵港澳全面合作示範區，使南沙成為華南科技創新新據點，並推動珠海橫琴粵港澳深度合作示範，支持橫琴與澳門聯手打造中拉經貿合作平台。

同時，支持江門與港澳合作建設大廣海灣經濟區，加速江門銀湖灣濱海地區開發、東莞與香港合作開發建設東莞濱海灣地區，及佛山南海推動粵港澳高階服務合作等。

焦點六：環保面

「綱要」提出推動大灣區展開綠色低碳發展評價，建設綠色發展示範區。此外，未來將加速推動珠三角大型石油儲備基地建設，及新建液化天然氣 (LNG) 接收站和擴大已建 LNG 接收站儲存能力。

焦點七：教育面

「綱要」提到未來將給予在珠三角九市工作生活，並符合條件的港澳居民子女與中國居民相同的義務教育權利。此外，鼓勵港澳居民中的中國公民可依法於中國國營事業內任職，且研究推動能依法報考中國公務員。