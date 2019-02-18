〈元山展望〉營收可望年增雙位數 毛利率21-22%

散熱風扇廠元山目前在手訂單滿載，能見度看至年底，公司也啟動兩岸擴產計畫，產能將年增 5 成以上，法人預估，在產銷暢旺下，元山今年業績可望逐季成長，全年營收可望年增雙位數，毛利率則可望回到 21-22% 之間。

元山發言人劉賢文指出，1 月受惠熱傳產品需求暢旺，營收衝高，雖然 2 月因為春節休假較長，營收將回落，但是已在手訂單來看，3 月營收可望回到新高水準，首季可望挑戰單季新高。

劉賢文表示，目前熱傳導訂單能見度相當高，尤其車用部分訂單已經接到 12 月，家電部分也因為吃下日系客戶大單，以及推出空氣清淨機、RO 淨飲機等新品，均將帶動公司營收，法人看好元山今年營收可望逐季成長，年增可達雙位數。

而因應訂單成長，元山也啟動兩岸擴產計畫，官田新廠去年第 4 季啟用後，月產能約 30 萬套，上半年可望滿載，東莞新廠 3 月起試產後，第 2 季即可量產，設計產能 100 萬套，第 1 階段到年底達 60 萬套。

估算今年元山月產能與去年相比可以增加約 90 萬套，來到 260 萬套，年成長約 5-6 成，屆時兩岸產線稼動率也將達到 9 成之上，在稼動率高檔下，毛利率可望回到 21-22% 左右的水準。