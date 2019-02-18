大宇資年度手遊大作3月中上市 法人看好Q2營運爆發性成長

大宇資 (6111-TW) 預計今年 3 月中推出年度手遊大作《軒轅劍龍舞雲山》，法人預估，該款手遊上市後，權利金貢獻可期，可望帶動大宇資第 2 季營運出現爆發性成長，加上今年其他手遊與經典單機貢獻、影視權利金收益入帳，及認列出售北京軟星股權等因素推升下，全年每股純益上看 30 元。

大宇資去年第 4 季受惠認列與東京電視台合作的《軒轅劍》動畫權利金入帳，加上 2 款遊戲包括軒轅劍手遊、《仙劍奇俠傳六界情緣》因發行商早已先行取得版號，去年第 4 季遊戲成功在中國上市，相關權利金挹注收益，帶動單季營收季增逾 76%，達到 2.97 億元，表現大幅優於預期，法人估單季每股純益上看 2 元。

大宇資去年受到中國版號停止審批影響，營運重心轉往影視發展，今年則將回歸遊戲本業，至少在台推出 3 款手遊，在中國市場推出 5 款手遊，其中，《軒轅劍龍舞雲山》為備受看好的年度大作，該款手遊為大宇資 2017 年以自有 IP，授權中國遊戲廠網易斥資 3 億元所開發，由大宇資旗下 100% 持股的星宇互娛負責台港澳營運。

據悉，《軒轅劍龍舞雲山》目前已結束封測，在中國與台灣所測得的數值表現均相當不錯，目標為上市前 3 個月擠進雙平台前 10 名，將於今年 3 月初上市。法人預估，該款手遊上市後，權利金貢獻可期，可望帶動大宇資第 2 季營運出現爆發性成長。

除該款手遊外，大宇資今年也將推出動漫同名手遊《軒轅劍 - 蒼之曜》與《仙劍奇俠傳九野》2 款手遊，單機方面，將在台港澳推出包括《軒轅劍 7》、《仙劍奇俠傳 7》與《大富翁 10》。

另一方面，影視 IP 部分，大宇資今年第 3 季也將有電視劇《仙劍奇俠傳 4》等 2 部電視劇、軒轅劍電影等影視權利金入帳，加上北京軟星出售股權的帳面評估利益也將在第 1 季認列，法人估，大宇資今年獲利可望創新高，每股純益上看 30 元。

