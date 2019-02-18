雄獅旅天下推動加盟有成 目標年底前倍增至30家門市

雄獅集團 (2731-TW) 旗下「旅天下」品牌於 2017 年啟動門市加盟計畫，藉此整合全台區域型旅行社，在中彰投地區深耕多年且頗負盛名的方耀旅行社今 (18) 日宣布加盟，南投埔里加盟門市將於 21 日開幕，成為全台第 15 間加盟門市，雄獅也樂觀預期，年底前全台旅天下門市將倍增至 30 間。

旅天下總經理李嘉寅表示，旅天下推動通路加盟計畫迄今，陸續吸引擁有在地豐富觀光資源的優質同業先後加入，樂觀預期至今年底前，旅天下全台門市可望達 30 間。

旅天下品牌概念為「行走天下」(U plan travel)，以推動整合性旅遊平台為長期目標，朝「通路加盟」和「產品加盟」雙方向發展，在通路加盟方面，透過完整產品線和有利的價格優勢，協助加盟商擴展業務範疇，吸引許多同業加入。

方耀旅行社董事長蔡志昇指出，埔里過去 10 多年並未有大型旅行社進駐，此次加盟旅天下病開設門市，除了提供在地消費者全球化商品，也提供各國簽和護照台胞證等送件服務，同時積極整合在地觀光資源，帶動在地觀光發展。

蔡志昇進一步說明，在旅天下南投埔里加盟門市開幕後，預計今年將推出 5 條南投在地套裝旅遊行程，行程主題包括南投國姓仁愛、賽德克巴萊、百變埔里、幸福水里車埕、東埔信義部落遊、清境和武界等深度體驗遊，也有結合專業越野單車，飛行傘等運動旅遊。