美股因美中談判順利走高 但債市投資人仍在擔心經濟衰退

如果你相信市場會說話，而且觀察美國股匯市的表現，你可能會十分困惑。

基於美中談判順利，有望進一步解決當前經濟困局，美股正欣欣向榮。然而，債券市場卻是另一回事，在那裡，投資人仍然感受到不確定性，甚至潛在經濟衰退的威脅。

數字上看，標普 500 指數從去年聖誕節後已反彈上漲 18%，距歷史高點僅差 5%。但債市殖利率仍然偏低，儘管上週殖利率因為美中談判新聞而上升，但 10 年期國債殖利率週五徘徊在 2.66% 左右，甚至沒有重新測試 2.82% 的高點，而債券殖利率與價格的走勢是反向的。

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 指出，其中一個市場是錯的，現在很難知道是那一個。債市的反應較少人留意，但債市投資人認為經濟成長很難趨於穩定，美中的貿易戰也還會持續。

美股的上漲除了貿易談判消息面的推升之外，Fed(聯準會) 由鷹轉鴿的髮夾彎也振奮了市場，股市通常還是喜歡低利率及寬鬆的 Fed。

Hogan 表示，美股上漲的原因比較明確，主要有三：美中貿易戰停火、聯準會的轉向，以及美中的經濟表現持續穩定。相較之下，債市比較難與現實的新聞連結，但他認為，債市的走法並非沒有道理，債市正在關注經濟數據的表現，並反映了其中的負面觀點。

瑞銀 (UBS) 全球財富管理交易策略主管 Vinay Pande 表示，債市與股市對經濟成長看法相異，多數經濟學家認為經濟正在放緩，但放慢多少仍難以評估，這也是 Fed 在處理的一個議題，並使他們密切關注數據的變化。

他認為，目前債券市場看起來，似乎比預期的經濟成長率低了整整一個百分點。目前對美國去年第 4 季成長的預測中值為 2.4%，今年第 1 季的中值是 2%。債市呈現出防衛的心態， 好像它正在預測經濟風暴，甚至是可能不會出現的經濟衰退。