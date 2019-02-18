地緣政治緊張 塑造卡達金融目標與未來

卡達高層官員周日 (17 日) 表示，希望在 2022 年舉辦世界盃前，開發市值 200 億美元的體育產業，而該國金融中心 (QFC) 也希望吸引除銀行和資產管理公司以外的其他企業，將本國定位為一個多元化的商業中心，超越競爭對手杜拜。

卡塔爾金融中心目前業務包括授權外國公司 (主要是金融企業) 以免除當地法律，希望至 2022 年獲得大約 150 家體育公司的授權，今年的目標為 25 家。QFC 執行長 Yousuf Al-Jaida 並透露任何企業名。

Al-Jaida 表示，在卡達舉辦 2022 年世界盃前，吸引體育相關跨國公司和促進體育相關服務商業化的努力，是希望該國成為中東區域體育賽事中心計劃的一部分。

在沙烏地阿拉伯、阿聯酋、巴林、和埃及於 2017 年 6 月與卡達斷交後，該國制定了富國及經濟多元化計劃，將貿易和運輸路線轉移到科威特和阿曼，並從伊朗和土耳其購買貨物。

本月，國際足聯 FIFA 也在卡達成立了一家合資企業，以幫助賽事的相關事宜。卡達今年也將舉辦 IAAF 的體育全球冠軍賽。Al-Jaida 表示，「我們正在關注體育服務企業，法律顧問企業、教育和培訓、運動服裝和設備等，這是為 2022 年服務所做的準備」。

去年，QFC 宣布計劃了新的激勵措施，如免費辦公空間和創投資本，與鄰國杜拜競爭。Al-Jaida 表示，QFC 還希望吸引伊斯蘭金融業務、金融科技 Fintech、和媒體等領域的企業。作為卡達舉辦世界盃期間吸引 1000 家企業計劃的一部分，目前數量已達 600 多家。卡達也正在尋求吸引外資，使該國天然氣為中心的經濟多元化。

沙國和阿聯酋也在採取類似措施，計劃放寬公司所有權法規，並給予外國人永久居留權。Al-Jaida 表示，「人們一直認為該地區只能有一個樞紐，特別是在當前的地緣政治緊張局勢下，斷交事宜為 QFC 提供了一個替代金融中心的機會」。