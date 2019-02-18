亞馬遜HQ2退出 紐約市長痛斥

對於亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 決定退出紐約市，取消其第二總部事宜，紐約市長 Bill de Blasio 周日 (17 日) 給予了批評。他認爲，亞馬遜為「濫用企業權力的一個例子」，並傷害人民百姓。

de Blasio 周日表示，亞馬遜撤出紐約，從而「證實了人們對美國企業的最大恐懼」。未排除 2020 年總統競選的 de Blasio 表示，不管最終是否競選，他都會繼續傳達他對於企業的信息。

在居民和政客因 30 億美元財政激勵措施而談不攏的情況下，全球最大的在線零售商亞馬遜於 2 月 14 日突然取消了在紐約市皇后區建立其第二總部。

亞馬遜的聲明也引發了一場激烈的爭論，地方官員對於失去第二總部所能帶來的大約 25000 至 40000 個高薪技術職位以平衡政府給予企業的財政補貼看法不一。

民主黨的 de Blasio 在採訪中稱自己為「自豪的進步主義人士」，他表示他與左派的其他人事一樣，批評財政補貼和稅務激勵等措施，而推崇公平和經濟成長的兩全其美。

亞馬遜股價趨勢圖

de Blasio 曾稱亞馬遜的承諾為紐約市經濟帶來「關鍵」要素，而不再仰賴華爾街為該市府的商業引擎。亞馬遜不僅能創造就業機會，還提議與位於長島市附近的社區學院合作，幫助學生學習入門級技術技能。在努力遊說贏得這筆交易之後，de Blasio 和紐約州州長 Andrew Cuomo 卻面臨著當地政界人士和社區組織者的憤怒與不解。