川普發糖美股樂 美中敲定協議時將解除關稅

週五 (15 日) 美國總統川普在華盛頓特區白宮玫瑰園發表談話，川普稱：「如果美國談判代表與中國達成貿易協議，他將取消對中國進口產品的關稅。」

川普週五提到：「美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 與貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 本週在北京進行的美中磋商，進展非常順利。」

然而，川普也對目前的進展預設前提：「只有美中達成協議，目前的進展才是有意義的。」川普稱：「如果他們達成協議，我很榮幸將取消關稅。」

美中貿易談判的積極發展消弭全球經濟成長的擔憂，週五 (15 日) 美國股市盤中大幅上揚。美國公債殖利率攀升。

由於美國和中國原則上就貿易主要議題達成共識，下週將在華府恢復新一輪談判，此消息激勵 S&P 500 指數週五盤中觸及 10 週高點，能源與金融股領漲，道瓊指數飆高逾 240 點，暫報 25,786.04。

S&P 500 指數走勢圖。(圖：invetsing)

Edward Jones 投資策略師 Kate Warne 表示：「只要有消息或是有評論提到貿易談判正在取得進展，市場就會做出積極反應，因為這 (美中貿易戰) 是股市面臨的三大風險之一，也是我們去年 12 月看到股市回落的誘因之一。」

3 月 2 日的美中關稅最後期限對談判至關重要，若美中無法在此前達成協議，川普已威脅將價值 2000 億美元的中國輸美產品關稅提高一倍以上，從 10% 至 25%。