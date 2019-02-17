高力、健策在伺服器及汽車應用布局一致 都進入收割期

健策 (3653-TW) 及高力 (8996-TW) 在車用及伺服器等產品應用布局上，皆進入收割期，其中健策 1 月營收達 5.05 億元，連兩個月創下單月歷史新高，也是首度站上 5 億元關卡；而高力 1 月營收也重登 2 億元大關，創 5 個月新高，月增及年增率都在 2 成以上。

健策原以遊戲機沖壓均熱片的高市占率獲得重視，並在 PC、通訊及伺服器等領域 CPU 均熱片布局，由於新一代伺服器平台均熱片尺寸較前一代大，設計複雜度高，生產技術由過去沖壓製程進一步轉變為高精密鍛造製程，讓擁有鍛造製程經驗豐富的健策更顯突出。

而高力去年以熱交換核心技術，開發的浸泡式熱交換器組件，大力與鴻海 (2317-TW) 集團合作切入中國大型資料中心伺服器採用，去年的出貨金額約 5000 餘萬元，而以此一核心技術所開發的大型資料中心節能熱源處理，為高力首次應用，目前終端客戶提出約去年 10 倍的需求，正待進一步的正式訂單下達。

在車用市場方面，健策除原有車用 LED 導線架產品，也與國際半導體廠合作，開發出電動車逆變器 IGBT(絕緣柵雙極電晶體) 水冷散熱模組，並於去年通過一家歐系客戶認證，目前已小量出貨，預計今年將再拿到歐系、美系及日系一家客戶認證，並小量出貨。

而在電動車馬達焊接及散熱板核心技術，近期也在中國大陸、德國、加拿大與台灣車廠等展開生產測試，目前展現開發成長。

高力熱處理曾為 Tesla 開發車用散熱板的生產技術核心基礎，營運再度引發法人的高度關切。該公司尋求切入全球的電動車廠供應鏈的行列，已獲開發成果，並已出貨給中國大陸的車廠，出貨量將逐步放大，並將對於散熱系統由變速箱擴大到馬達、電控及 IGBT 系統。