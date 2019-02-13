(獨家)高力營運走出谷底 切入伺服器散熱系統 今年可望獲大單

高力熱處理 (8996-TW) 今 (2019) 年受惠美國燃料電池大廠 Bloom Energy 的核心零組件訂單回流並追加訂單，加上該公司在硬焊接及散熱核心技術的應用面獲得突破，並可望獲中國重要客戶後續大訂單持續加溫，此外，高力熱處理的車用散熱系統積極切入全球電動車廠供應鏈行列，已獲中國大陸車廠的納入供應鏈體系。法人預估，高力今年營收可望成長 1 成以上。

高力開發的浸泡或熱交換器切入中國大基大型資料中心伺服器採用，去年的出貨金額約 5000 餘萬元，而以此一核心技術所開發的大型資料中心節能熱源處理為首次應用，目前終端客戶提出約去年 10 倍的需求，正待正式訂單下達。

高力熱處理主力客戶美國燃料電池大廠 Bloom Energy 的核心零組件，在去年有重新啟動的情形，今年並追加 20% 的訂單；同時，該公司在電動車馬達焊接及散熱板核心技術，近期也在中國大陸、德國、加拿大與台灣車廠等展開生產測試。

過去高力熱處理曾為 Tesla 開發車用散熱板的生產基礎，營運再度引發法人的高度關切。該公司尋求切入全球的電動車廠供應鏈的行列，已獲開發成果，並已出貨給中國大陸的車廠，出貨量將逐步放大，並將對於散熱系統由變速箱擴大到馬達、電控及 IGBT 系統。

高力熱處理為提供暖通空調、製冷、製熱、熱回收、綠能，以及其他相關產業節能解決方案的廠商，也是美國燃料電池大廠 Bloom Energy 的核心零組件 Hot Box 供應商，去年營收 19.31 億元，年增率 8.53%，而前 3 季財報稅後純益 2.08 億元，每股純益也達 2.33 元，第 4 季營運也為獲利的狀態。

展望今年，法人預估，在切入伺服器散熱系統，今年可望獲大單之下，今年高力營運將走出谷底，今年營收可望成長 1 成以上。