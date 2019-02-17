華新本周召開法說 聚焦營運展望與商貿地產業務進度

線纜廠華新 (1605-TW) 將於周五 (22 日) 召開法說會，並公布去年第 4 季財報。展望今年，由於去年下半年起受到國際原物料下跌影響，華新對線纜、不鏽鋼等營運審慎保守看待，而中國南京華新城 AB 地塊商場將於第 2 季開業，為營運添動能，預期其他建案規劃與進度也將受法人關注。

華新去年上半年在商貿地產業務出售中國南京華新城辦公大樓，及二期住宅建案挹注下，加上國際銅價與鎳價維持高檔、銷售量也有所成長，帶動上半年營收攀升至 1020.1 億元，年增逾 35％，稅後純益達 76.08 億元，年增逾 4 倍，每股純益為 2.29 元。

不過，受到國際銅價與鎳價回跌影響，下半年累計營收年增幅由上半年的 35% 逐步縮減，全年營收共達 1908.25 億元，年增幅縮減至約 13%，但仍寫下歷史新猷。前 3 季稅後純益為 104.95 億元，年增 1.09 倍，每股純益 3.16 元，法人估華新去年第 4 季每股純益可能僅約 0.35 元左右，全年約 3.5 元。

展望今年，華新仍持續受到國際原物料行情下跌影響，且大環境氛圍不佳，使華新對今年包括線纜、不鏽鋼等業務營運審慎保守看待，盼能努力持平去年水準。

而商貿地產業務方面，華新在中國南京華新城 AB 地塊興建「華采天地」商場，預計今年第 2 季開業，可望為營運添動能，預期其他建案規劃與進度也將受市場關注。