調降2019年獲利 美泰股價重挫逾18% 近20年最大單日跌幅

玩具製造商美泰 (MAT-US) 在召開的分析師會議上宣布，該公司 2019 年全年展望弱於預期，該公司股價週五 (15 日) 創下近 20 年來最糟的單日跌幅，收盤下跌該公司股價當天下跌 18.27% 。

據 FactSet 數據顯示，該公司預計 2019 年調整後的稅前息前折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 將在 3.5 億至 4 億美元間，低於分析師預期的 5 億 5160 萬美元。

該公司還預計，按匯率調整後，2019 年的銷售額將持平。

Davidson 分析師 Linda Bolton Weiser 認為，「它們要不是過度低調，就是公司快要完蛋了。」

該公司股價盤中一度下跌 23%，且由於劇烈波動，交易暫停至少兩次。

美泰公司的今年預測是在該公司上週公布 2018 年第 4 季財報銷售強勁之後發布的。

這家玩具製造商此前在與最具代表性的 American Girl 和 Fisher-Price 這樣的品牌銷售疲軟奮戰。近年來，越來越多小孩擁抱影音遊戲和電子產品而不是傳統玩具。美泰也因玩具反斗城 (Toys R Us) 的破產而受到重創。

在 CEO Ynon Kreiz 領導下，美泰公司採取了雙管齊下的策略，以扭轉陷入困境的公司業務。首先，Kreiz 努力削減 6.5 億美元的成本，資遣了 2200 名員工和關閉其紐約辦事處。

Kreiz 還希望通過創建一個製片部門來提振銷售，將其著名的玩具產品帶入大銀幕。今年 1 月，該公司宣布已經確定邀請曾拍攝「自殺突擊隊 (Suicide Squad)」和「老娘叫譚雅 (I, Tonya)」女星瑪格羅比 (Margot Robbie) 來扮演芭比 (Barbie)，並透露它會製作一部真人動作的風火輪小汽車 (Hot Wheels) 電影。週五該公司也宣布它還將製作一部美國女孩 (American Girl) 電影。