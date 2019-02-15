〈台積降財測〉ADR早盤震盪走高 股價不受下修財測影響

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (15) 日公布 1 月營收後，晚間公告由於光阻液事件影響，下調第 1 季財測，營收估值下調至 70 至 71 億美元，季減約 25-26%，雙率也同步下修，晚間台積電美股掛牌 ADR 早盤開低走高，早盤小跌近 0.4% 後，一度翻紅拉回小漲後再度翻黑，而後又急拉至平盤附近震盪走高，盤中漲幅約 0.5%，股價未受下修財測消息影響。

台積電 1 月底時傳採用不合格化學原料，使 14B 廠晶圓生產良率受影響，台積電原先表示，此事件不至於影響本季財測預估值。不過，台積電今日晚間公告指出，為確保出貨給客戶的晶圓品質，決定報廢的晶圓數量，較先前評估的更多。

受此因素影響，台積電下修第 1 季財測，營收估值由原先的 73 至 74 億美元，下調至 70 至 71 億美元 (約合新台幣 2142 至 2172.6 億元)，季減約 25-26%，毛利率也下調至 41-43%，營益率同步下修至 29-31%，預估光阻液事件影響每股純益約 0.42 元。若從全年來看，毛利率、營益率皆將減少 0.2 個百分點，每股純益則減少 0.08 元。

台積電今日已公布 1 月營收為新台幣 780.94 億元，若從 1 月營收表現來看，加上 2 月適逢農曆春節假期，工作天數減少，法人估台積電 3 月營收雖會較 2 月回溫，但表現恐不如 1 月。

不過，台積電在受到光阻液因素影響的同時，也採取行動，將部分產品自第 2 季提前投產，並看見一些需求成長，台積電預期，2 項因素將額外貢獻第 1 季營收約 2.3 億美元。這也意味著客戶需求已出現提前回籠現象，台積電第 2 季需求動能回溫可期。