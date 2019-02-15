邑錡1月營收年增逾8成 董事長樂觀今年業績成長

縮時攝影機大廠邑錡 (7402-TW) 今年 1 月繳出近 18 個月單月營收新高的 5902 萬元，月增 12.05%，更較去年同期大幅成長 80.05%；董事長陳世哲今 (15) 日指出，歷經過去 10 年磨劍，旗下創新 ODM 業務，已接獲億元級大型 ODM 訂單，持續複製「設計 + 製造」策略成功經驗。

此外，邑錡旗下 Brinno 自有品牌於去年底於全球眾籌平台 Indiegogo 成功創造超過 660 萬元訂單實績，再加上新款縮時攝影產品陸續上市銷售，看好自有品牌 OBM 業務有望隨著物聯網應用及智能家庭趨勢明確，帶動 Brinno 品牌市占率逐步提升，陳世哲表示，有信心在 OBM 及 ODM 雙引擎熱轉將帶領邑錡未來營運表現挑戰高峰。

邑錡在去年全年營收達 5.07 億元，改寫歷年次高記錄，今年 1 月營收創 18 個月新高，在訂單的持續湧入之下，邑錡在今年將改寫單月及單季歷史新高紀錄。尤其在自有品牌 OBM 業務受益於去年年底新款縮時攝影產品陸續推出，加速產品汰舊換新需求，1 月銷售額較去年同期大幅成長高達九成以上，更是未來帶動自有品牌 OBM 業務提升營收比重穩步向上的重要關鍵。

陳世哲表示，以邑錡目前的接單量看來，3 月有機會進一步挑戰 2017 年 6 月創下的單月 6320 萬元歷史新高紀錄，今年第 1 季營運目標可望挑戰單季歷史新高，歷經多年耕耘，預期今年營運將轉趨穩定，有機會見到較顯著的成長動能。

邑錡今天舉辦 2019 年春酒晚會，陳世哲是在會前接受訪問時，對於今年的營運提出樂觀看法，同時，他認為由 OBM 的業務可望展現高成長動能，今年業績表現上，可望出現 OBM 業務比重上升與 ODM 相等的 50% 比 50% 走勢。