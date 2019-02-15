【華冠投顧】盤後分析：提防回檔

劉彥良 分析師

台股連三天挑戰半年線都被打回來，最終都下跌並留下黑 K 棒。雖然統計下來台股三天只小跌 33 點，不過今天鄰近國家均下挫 1% 以上，所以下周台股就要提防回檔補跌。幸好下檔 10 日線支撐在萬點、月線支撐在 9900 點，所以回檔幅度不致太深。

今天上市櫃合計約 900 家下跌，其中人氣指標的國巨 (2327) 大跌 4.1%，華新科 (2492) 更是重挫 5.6%，也拖累中小型股賣壓出籠，中止上櫃指數連 5 張的氣勢。

電子股漲多拉回，但 PCB 族群逆勢走強，法說會報喜的台郡 (6269) 一馬當先攻上漲停，嘉聯益 (6153) 利空出盡也同樣攻上漲停，此外燿華 (2367) 也連漲 3 天收復年線。

至於全場表現相對整齊的則是生技股，透明質酸產品取得俄羅斯上市許可證的和康生 (1783) 攻上漲停、元月營收創新高的科妍 (1786) 改寫波段新高，而達爾膚 (6523) 和雙美 (4728) 也結束橫向整理向上攻擊。

元月營收在今晚將全數公告，緊接著還有年報跟股利政策，資金行情已近尾聲，所以接下來在選股上要特別重視基本面，尤其以低本益比高殖利率股為首選，此外還可以特別留意投信持續買超的中小型股。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。