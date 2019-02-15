【永豐期貨】台指選擇權盤後－擔憂貿易談判進展衝擊亞股 台股連三日受半年線壓抑

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 37 點至 10042 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 22.78 點，電子期轉為逆價差 - 0.68 點，金融期轉為逆價差 - 0.47 點。現貨部分，三大法人賣超 61.5 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 153 口至 31722 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 617 口至 57066 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2323 口至 26418 口。

美股昨日受到零售數據不佳與川普將宣布緊急狀態消息衝擊，美股高檔震盪拉回，所幸外資週四回補期貨多單，帶動台指期雖開低但早盤迅速拉高，連帶現貨早盤逆勢亞股獨強拉高挑戰半年線，但亞股盤中受到川普將宣布延長關稅最後期限，引發市場擔憂中美貿易談判進展，美股電子盤早盤跌點擴大，連帶亞股同步全面走低，日韓股市雙雙跌幅超過 1%，加上市場原期待現進行的中美部長級磋商能有實質進展，但利多似有難產之像也導致台股盤中受到亞股拖累向下翻黑。終場加權指數下跌 24.23 點或 0.24%，收在 10064.78 點，成交量能 1128.75 億，較前一日縮減 7.48 億。技術面來看，周五日 K 連三黑並連三日碰到半年線反壓拉回，收盤微破 5 日線支撐且日 KD 指標高檔再度死亡交叉向下，上檔面臨下彎半年線反壓持續壓抑指數續漲空間，所幸下檔均線多頭排列，但指數久攻不過行情轉為高檔區間震盪。

選擇權分析

選擇權未平倉量支撐壓力區維持在 9900~10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.31 升至 1.35。不過 VIX 指數上升 1.06 至 15.30，而外資今天 PUT 淨買入 8241 口，CALL 淨買入則只增加 2166 口，而自營商今天在選擇權方面也是小幅呈現偏空操作，因此整體選擇權部位仍呈現中性偏多格局，但法人樂觀態度有略為降溫跡象。 (永豐期貨研調)



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