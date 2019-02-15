【豐銀投顧】台郡果然 拉出漲停！

◆盤勢分析

「瞞者瞞不識，識者不能瞞」！這是筆者在小時候常看到的布袋戲台詞。筆者在 2/13 日本專欄的文章中提到了 PCB 產業，當天的文章標題為:「推動股市向來不是技術面」，有興趣的朋友可以自行 GOOGLE 搜尋即知筆者所言不虛。當天文章的第三段提到:「近幾年在 PCB 產業中，尤其是軟板部分，原先由日廠掌握的市場，逐漸被台廠接管，業者表示，主要還是因為日本 PCB 業者在經營上，比較難以配合蘋果時常因市場波動變化的拉貨節奏。台廠在這方面的彈性則遠遠優於日廠」，最後推薦了 6269 台郡、5469 瀚宇溥這二檔股票給大家，果然… 在今天盤中 6269 台郡就拉出漲停板並至終場作收，筆者事先預告給投資人，並公開在此專欄，當真是無法造假，希望大家都有因此獲利。

筆者一再強調並誠懇建議大家，現在的融資水位是十年前的融資水位。雖然指數差了六千點，但單純就籌碼來看，早就沉澱得非常乾淨了。至於點數是高點還是低點，那是心態上的問題。你認為是高點，那就會限制了你的想像力，你若不予理會，那你的獲利就有無限可能！因此投資人應該要注意的是未來究還有哪些個股可真佈局才對。

以筆者觀察，雖然聯發科在這一次法說會中，並未揭露整季行動裝置晶片平台出貨目標，不過，在公司新一代曦力 (Helio)P90、P35 晶片可望接連發功出貨，加上客戶第 2 季新機上市勢在必行，聯發科第 2 季手機晶片出貨量可望回升至 1 億套大關的願景，將使得公司與高通手機晶片出貨差距進一步縮小，這是可以留意的部份。另外，因應中美貿易戰，台達電將高階網通產品、部分電動車相關產品移回台灣生產。由於新廠、研發中心都將在自明年起陸續建成啟用，台達電在台灣人才需求因此成長，今年在台灣將徵才 1800 人，其中 4、500 人都是軟體相關人才。。去年全年營收 2,370.18 億元，年增 6%，為歷史新高，今年有望再度改寫新猷，也可留意。總之，最近 @168-937 家族的股票檔檔都開花，之前介紹過的 5483 中美晶、6462 神盾、3324 雙鴻、8499 鼎炫到最近的 6269 台郡、6275 元山… 都是我們用心挑選出來的好股票，希望投資人能夠好好把握這一波的行情，祝大家週末愉快！

豐銀投顧 李世新 分析師