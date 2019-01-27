〈鉅亨看世界〉脫歐後難題仍多

英國脫歐的進程逐步來到關鍵時刻，如果梅伊 (Theresa May) 的脫歐協議一直沒有進展，無協議脫歐的風險就難以避免。但事實上，英國不但要解決與歐盟的關係，在他們不再成為歐盟一員之後，又要如何與非歐盟國家做生意，目前也是一團混亂。

對企業高層與政策制定者來說，即使他們想做好準備，時間也不站在他們這邊。

脫歐帶來外貿不確定性

據《彭博》報導，倫敦的政治人物似乎陷入一個棘手的僵局，英國目前無法保證在脫歐之後，與南韓、土耳其及挪威等國的自由貿易協定能否持續，使進出口廠商擔心他們的困局。目前英國約有 11% 的貿易，靠的是歐盟成員國身分簽定的協議，英國必須設法複製這些貿易條件，以維持與 30 多個國家的進出口不受阻礙。

在英國公投脫歐的 2 年多來，因為海關問題的不確定性，已導致從醫療到製造業原料等各種物品的短缺。根據國貿大臣 Liam Fox 的說法，主要國家協議交易會在離開歐盟的 3 月 29 日前完成，但其他的協議無法及時完成。

英格蘭南部奶酪生產商 Lye Cross Farm 總經理 Peter Alvis 表示，因為有太多不確定在，讓企業很難知道如何準備。這家公司每年向加拿大出口約 150 萬英鎊的產品，主要依據加拿大與歐盟間的貿易協議。

Alvis 說，如果英國的地位一直無法明朗，而他的客戶希望確保供應無虞，有可能尋找其他的供應商。這對企業經營來說變得非常困難，公司業績也可能因此轉向或變差。

最關鍵的因素在於，一旦英國失去歐盟成員國的身份，僅適用 WTO 規則，出口的數十個國家均可能受到關稅的限制。

多家企業提出警告

英國預計 1 月 29 日，針對梅伊提出的 B 計畫進行投票。但在經過歷史性大敗之後，梅伊的些微修正，很難真正化解目前的僵局。

梅伊新提案仍難在議會過關 (圖: AFP)

與此同時，企業持續警告無協議脫歐的風險。空中巴士週四表示，如果英國無協議脫歐，可能會讓他們被迫將未來投資轉往其他地方。英國央行總裁 Mark Carney 坦承，在防範無協議脫歐上，英國企業目前已經做的準備相當有限。

Trutex 是一家位於英格蘭西北部服裝零售商，他們透過歐盟協議，從孟加拉國和斯里蘭卡等國家，免稅進口大部分服裝。公司高層 Matthew Easter 表示，如果英國的自由貿易協議不再適用，那些進口產品可能需要繳納 12% 的關稅，這帶來很大的風險。

一些企業很難相信，一旦脫歐生效，其他自由貿易協議也能立即恢復。每年向韓國出口 10 億英鎊商品的 Swifty Scooters 聯合創辦人 Jason Iftakhar 表示，這些事情很難在一夜之間改好，目前很難預測貿易協議重新談判，對公司可能帶來的影響。

英國蘇塞克斯大學貿易政策觀察中心主管 Alan Winters 認為，英國政府可以試圖在脫歐時，與第 3 國先達成某種一致，然後再進行更長期的談判。但在當前的情勢，英國可能在談判時居於弱勢，各國也可能利用這一點在談判上大占便宜，更不利英國。