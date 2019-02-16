Nvidia 預測晶片需求反彈 分析師對此存疑

受益於 Nvidia 年底晶片需求反彈的預測，週五 (15 日) 帶動晶片股族群大漲，但幾位華爾街分析師表示，鑒於需求疲弱、美國經濟持續低迷和中美貿易戰不確定性仍在，Nvidia 公布的財測前景似乎過於樂觀。

Nvidia 2020 年會計年度財測優於分析師預期，帶動週五 (15 日) 晶片股大漲。Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.82%；美光 (MU-US) 上漲 1.84 %；；AMD (AMD-US) 上漲 2.38%；Intel (INTC-US) 上漲 1.67%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.80%。

Nvidia 股價走勢圖。(圖：investing)

Nvidia 預測 2020 財年營收將「持平或略低於」上年度的 117 億美元，優於分析師預估的 112 億美元。

Summit Insights 分析師 Kinngai Chan 表示，Nvidia 2020 財測優於預期，意味著下半年度營收將會加速成長，彌補第一季的低迷。

去年第四季，受美中貿易戰引發的中國經濟放緩的負面影響，Nvidia 遭遇銷售逆風，今年 1 月，由於中國市場需求疲軟，Nvidia 將去年第四季營收預期下調 5 億美元。

儘管美中談判前景樂觀，雙方代表將於下週繼續新一輪談判，以避免關稅戰再次啟動，但美中貿易談判結果仍是一個懸而未決的問題。

Loup Ventures 分析師 Gene Munster 週五 (15 日) 在一份報告中稱：「雖然該公司沒有給出季度的業績前瞻，但我們相信，這意味著 2020 財年第一季營收下滑 30%，第二季下降 10%、第三季增長 10%、第四季增長 35%，2020 財年的總營收年降 2%。

Gene Munster 稱：「儘管 Nvidia 前兩季營收可能出現兩位數下滑，但預計第四季營收將大幅躍增 35%，以消弭前兩季營收下滑的窘境。」

Gene Munster 進一步提到：「關鍵問題是 35% 是符合現實的嗎？我們認為這是不現實的，因為這與加密技術繁榮時期的增長率相似。」

Nvidia 去年搭上比特幣挖礦熱潮，迎來數億美元的營收，但在去年底這種繁榮願景急速消失，再加上中國的需求下降，導致 Nvidia 分銷商和零售商晶片庫存滿手。

Summit Insights Group 分析師 Kinngai Chan 表示：「Nvidia 無法彌補所有加密熱潮退去的損失，可能會下修全年業績前瞻指引。」

然而，Nvidia 仍有機會銷售自動駕駛汽車的技術。Nvidia 平台業務擴及數百家涉及自動駕駛汽車的企業，其中包括軟體發展商、汽車供應商、感應器和地圖公司。

Morningstar 分析師 Abhinav Davuluri 寫道：「儘管 (自動駕駛) 領域目前對營收貢獻相對較小，但我們承認，隨著市場對自動駕駛功能需求提升，Nvidia 在自動駕駛汽車領域將有機會擴大業務。」

Nvidia 首席執行官黃仁勳表示，他預計中國市場、遊戲和自動駕駛汽車將推動 Nvidia 晶片的需求。

Nvidia 競爭對手 AMD 也預估全年營收高於分析師預期，與 Nvidia 一樣，AMD 預測今年晶片需求所有提振。由於 AMD 最新處理器和顯卡市場需求熱烈，以及英特爾產能不足影響，AMD 表示將樂擁大量訂單。