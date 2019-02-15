台股盤後─萬點關卡有撐 生技股接棒維繫多頭火種 相對亞股小跌

在白宮證實美國總統川普將宣布進入緊急狀態，藉此繞過國會取得美墨邊界築牆的額外經費下，股市不安氣氛再度升高，隨著美股走弱，亞股今 (15) 日連袂走跌，台股雖同步走弱，但相對抗跌，生技股細族群竄出維繫多頭士氣，加權指數終場收在 10064.78 點，僅跌 24.23 點，跌幅 0.24%，成交值 1125.51 億元。

法人指出，由於大盤上方有半年線 10116 點反壓，若國際局勢未能有更大的利多傳出，短線台股將處在狹幅震盪的格局中。

亞股今日同步轉弱，港股跌幅逼近 2%，日股跌幅超過 1%，上海綜合指數跌幅也逼近 1%，不過，台股萬點關卡有撐，盤中僅跌 20 餘點。

從細族群來看，生技股由於落後補漲，見到買盤積極進場，和康生、達爾膚和保瑞漲停，基亞、懷特、科妍和雙美漲逾半根停板，訊聯、合一、大樹、和健亞漲逾 2%，智擎、康友 - KY 和旭富等也穩在盤上。

由於歐系外資看好台郡 5G 天線產品和新材料的布局，調高評等至買進，激勵台郡開盤即大漲，終場以漲停作收，印刷電路板相關業者同慶賀，嘉聯益跟進漲停，臻鼎 - KY 則有逾 2% 漲幅。

而日前引領年後紅盤行情的強勢股反而見獲利賣壓出籠，被動元件相關個股在國巨轉弱下，多數走跌，華新科跌逾半根停板，九豪跌 4%，大毅、今展科和信昌電跌超過 3.5%，而光頡、立敦和蜜望實則跌逾 2.5%。

二線光學鏡頭廠同見賣壓，玉晶光跌 5%，聯一光、新鉅科、佳凌和亞光均跌逾 2%。

權值股方面，僅研華表現相對強勢漲幅超過 2%，台灣大漲近 1.5%，永豐金、統一超、聯電、中華電、和碩、台新金和台達電等穩在盤上，台積電力守平盤，而多數偏弱，國巨轉跌逾 4%，南亞科、群創跌 3%，中租跌逾 2%，鴻海、大立光、華碩、鴻準、聯發科和友達等均跌逾 1%，壓抑盤勢。

法人指出，元月營收已進入最後公告階段，盤面上正明顯反映財報數據，隨著金豬年資金再次轉趨觀望，接下來大盤將呈現各自表現的業績行情。